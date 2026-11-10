El canciller de la República, Mario Lubetkin, brindó precisiones sobre la postura del gobierno uruguayo frente a la crisis institucional desatada en Paraguay, la cual derivó en la detención del exmandatario Santiago Peña en el marco de un resonante escándalo bancario. En este escenario de transición, Lubetkin destacó que Uruguay actuó con presteza y rigor institucional, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en reconocer oficialmente al nuevo presidente, Pedro Alliana, quien fue designado por el Parlamento paraguayo para completar el período de mandato.
Garantías constitucionales
Lubetkin confirmó presencia del nuevo presidente de Paraguay en la cumbre del Mercosur
"Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y se respetaron todos los procesos", sostuvo el canciller sobre la designación de Alliana.