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Política Mario Lubetkin | Alliana |

Garantías constitucionales

Lubetkin confirmó presencia del nuevo presidente de Paraguay en la cumbre del Mercosur

"Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y se respetaron todos los procesos", sostuvo el canciller sobre la designación de Alliana.

El canciller Mario Lubetkin.&nbsp;

El canciller Mario Lubetkin. 
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Por Redacción Caras y Caretas

El canciller de la República, Mario Lubetkin, brindó precisiones sobre la postura del gobierno uruguayo frente a la crisis institucional desatada en Paraguay, la cual derivó en la detención del exmandatario Santiago Peña en el marco de un resonante escándalo bancario. En este escenario de transición, Lubetkin destacó que Uruguay actuó con presteza y rigor institucional, convirtiéndose en uno de los primeros países de la región en reconocer oficialmente al nuevo presidente, Pedro Alliana, quien fue designado por el Parlamento paraguayo para completar el período de mandato.

Durante sus declaraciones, el jerarca subrayó el valor político y diplomático de la señal enviada por Montevideo en un momento de alta sensibilidad para el país guaraní. "Fuimos uno de los primeros países que el día sábado enviamos un mensaje al gobierno de Paraguay deseándole éxitos al nuevo presidente que era el anterior vicepresidente", expresó Lubetkin, al tiempo que reveló la receptividad que generó dicho gesto en Asunción: "Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado".

Se respetaron todos los procesos

Para la administración uruguaya, el respaldo al nuevo gobierno no responde a un mero formalismo, sino a un minucioso seguimiento de las garantías constitucionales. En este sentido, el canciller detalló que el Poder Ejecutivo analizó detalladamente todo el proceso de destitución de Santiago Peña, evaluando los debates desarrollados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Al respecto, destacó que la destitución y posterior designación contaron con un abrumador respaldo legislativo, reflejado en "la unanimidad menos un senador que no estaba presente". "Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y no hay duda acerca de que se respetaron todos los procesos y a nosotros nos toca actuar con quien la Constitución, la democracia del país y los ciudadanos han decidido que es el nuevo presidente", enfatizó.

En el plano operativo y de relacionamiento exterior, Lubetkin confirmó que ya se han establecido los canales de comunicación directa con su par paraguayo y adelantó que la agenda bilateral y regional tendrá un hito clave en las próximas semanas. Según indicó, el flamante gobierno paraguayo confirmó su presencia en la cumbre prevista para el próximo 4 de diciembre en territorio uruguayo, un cónclave que marcará el debut internacional de Alliana ante sus homólogos de la región. "Confirmaron que efectivamente el 4 de diciembre van a estar aquí y va a ser un momento importante porque el nuevo presidente va a poder interactuar con los colegas de los otros países", proyectó el ministro.

De cara al futuro inmediato, el canciller reconoció que el nuevo mandatario paraguayo afronta un período de transición considerable hasta la realización de los próximos comicios. "El presidente designado de Paraguay tiene un horizonte de 20 meses hasta que haya elecciones. Es un tiempo enorme en el cual tenemos que trabajar intensamente", concluyó Lubetkin, marcando la hoja de ruta para afianzar la estabilidad y la cooperación bilateral en el Cono Sur.

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