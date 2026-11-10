Lubetkin confirmó presencia del nuevo presidente de Paraguay en la cumbre del Mercosur

En el plano operativo y de relacionamiento exterior, Lubetkin confirmó que ya se han establecido los canales de comunicación directa con su par paraguayo y adelantó que la agenda bilateral y regional tendrá un hito clave en las próximas semanas. Según indicó, el flamante gobierno paraguayo confirmó su presencia en la cumbre prevista para el próximo 4 de diciembre en territorio uruguayo, un cónclave que marcará el debut internacional de Alliana ante sus homólogos de la región. "Confirmaron que efectivamente el 4 de diciembre van a estar aquí y va a ser un momento importante porque el nuevo presidente va a poder interactuar con los colegas de los otros países", proyectó el ministro.

De cara al futuro inmediato, el canciller reconoció que el nuevo mandatario paraguayo afronta un período de transición considerable hasta la realización de los próximos comicios. "El presidente designado de Paraguay tiene un horizonte de 20 meses hasta que haya elecciones. Es un tiempo enorme en el cual tenemos que trabajar intensamente", concluyó Lubetkin, marcando la hoja de ruta para afianzar la estabilidad y la cooperación bilateral en el Cono Sur.