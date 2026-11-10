Ueno Bank financió a Cerimedo y a la internacional ultraderechista

Según informó el diario español Público “uno de los momentos destacados fue la entrega de un reconocimiento a Fernando Cerimedo como mejor consultor político hispano del año. El argentino, conocido por su trabajo en campañas electorales y estrategias digitales de la derecha latinoamericana, era socio y colaborador de Negre y ha mantenido relaciones con el entorno de Javier Milei y Jair Bolsonaro”.

Actualmente Cerimedo está preso en Bolivia acusado de intentar asesinar a su ex pareja, la abogada Nadia Beller. El pasado fin de semana Beller solicitó asilo político en la embajada de México, que le fue otorgado..

La presencia de Ueno como patrocinador de la gala eb Mar-a-Lago plantea dos preguntas ¿por qué un banco paraguayo que concentraba cientos de millones de dólares procedentes de recursos públicos destinaba también importantes recursos a encuentros de proyección política internacional? y ¿qué papel tenía Peña en la internacional ultraderchista?

La entidad financiera actuaba como el presunto brazo financiero de esta red de influencia, conectada con los organizadores de eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y las redes europeas ligadas a Vox.

La conexión más llamativa entre el banco y esta red política aparece a través de Andrés 'Andy' Rivas, socio de Cerimedo y asesor informal de Santiago Peña. Rivas no figuraba oficialmente en las planillas del Estado paraguayo, pero acompañó en numerosas ocasiones al presidente y al canciller Rubén Ramírez Lezcano en viajes y reuniones internacionales. Su presencia quedó registrada en encuentros con el Consejo de las Américas, la Fundación Heritage, el Instituto Republicano Internacional, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, la Embajada de Israel y la Organización de Estados Americanos. Un acceso privilegiado a espacios diplomáticos y políticos de alto nivel que contrasta con la ausencia de un cargo público que explicara formalmente sus funciones.