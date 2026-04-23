Comienza el "Plan Más Barrio" en Cerro Norte con una inversión de 50 millones de dólares

Infraestructura: Apertura de calles, demolición de viviendas precarias y construcción de nuevas unidades.

Servicios: Mejora sustancial en limpieza e iluminación pública.

Apoyo Social: Entrega de canastas de materiales para mejoras en hogares y espacios comunes.

"No se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio", enfatizó Sánchez durante el lanzamiento.

Por qué Cerro Norte y proyección nacional

La elección de Cerro Norte como punto de partida responde a una evaluación técnica que identificó una tasa de desempleo superior a la media nacional, altos índices de delitos violentos y una marcada precariedad habitacional.

El Plan Más Barrio tiene una proyección ambiciosa:

Etapa 1 (2026): Intervención en 5 zonas de Montevideo, Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera.

Objetivo Final: Alcanzar un total de 21 zonas en todo el territorio nacional.

Financiación garantizada

El programa cuenta con un respaldo económico sólido a través de un préstamo de 50 millones de dólares otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de una línea de crédito abierta y fondos provenientes del presupuesto de Seguridad del Ministerio del Interior.