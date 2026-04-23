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Política plan | barrio | Cerro Norte

Seguridad y convivencia

Comienza el "Plan Más Barrio" en Cerro Norte con una inversión de 50 millones de dólares

El Plan Más Barrio en Cerro Norte: una intervención de US$ 50 millones para mejorar vivienda, servicios y seguridad en todo el país.

Plan Más Barrio en Cerro Norte.

Plan Más Barrio en Cerro Norte.
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En la jornada de hoy se dará inicio formal al Plan Más Barrio en la zona de Cerro Norte. Esta ambiciosa política pública busca transformar la realidad de cinco zonas críticas del país en su primera etapa, priorizando la convivencia y la mejora de la infraestructura urbana.

Intervención territorial directa

A partir de hoy, jueves 23, y durante la jornada de mañana, viernes 24, un despliegue de 140 funcionarios —incluyendo personal de los ministerios de Desarrollo Social (MIDES) y Vivienda (MVOT), junto a estudiantes de Ciencias Sociales— recorrerá el barrio. El objetivo es mantener un contacto directo con los vecinos, relevar necesidades edilicias y distribuir información sobre la operativa del plan.

Plan Más Barrio: Convivencia y Seguridad en Foco

Si bien el plan refuerza el patrullaje policial, su núcleo se centra en la rehabilitación del entorno social y físico:

  • Infraestructura: Apertura de calles, demolición de viviendas precarias y construcción de nuevas unidades.

  • Servicios: Mejora sustancial en limpieza e iluminación pública.

  • Apoyo Social: Entrega de canastas de materiales para mejoras en hogares y espacios comunes.

"No se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio", enfatizó Sánchez durante el lanzamiento.

Por qué Cerro Norte y proyección nacional

La elección de Cerro Norte como punto de partida responde a una evaluación técnica que identificó una tasa de desempleo superior a la media nacional, altos índices de delitos violentos y una marcada precariedad habitacional.

El Plan Más Barrio tiene una proyección ambiciosa:

  • Etapa 1 (2026): Intervención en 5 zonas de Montevideo, Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera.

  • Objetivo Final: Alcanzar un total de 21 zonas en todo el territorio nacional.

Financiación garantizada

El programa cuenta con un respaldo económico sólido a través de un préstamo de 50 millones de dólares otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de una línea de crédito abierta y fondos provenientes del presupuesto de Seguridad del Ministerio del Interior.

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