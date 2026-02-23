Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lula | soberanía | Sur

Bloque frente a la dependencia

Lula impulsa la soberanía del Sur Global y propone un nuevo orden económico frente a las superpotencias

Lula ve a los BRICS como motor de soberanía, señalando que hoy con herramientas propias, como su banco de desarrollo, para fortalecer la autonomía regional.

Lula impulsa los brics

 Gastón Britos / FocoUy
En el cierre de su visita oficial a la India, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado histórico a la unidad de las naciones en desarrollo. El mandatario defendió la consolidación de alianzas estratégicas del Sur Global como la única vía para romper la "lógica colonial" y transformar la estructura de la economía mundial.

Un bloque frente a la dependencia tecnológica y financiera

Durante su intervención este domingo 22 de febrero, Lula subrayó la necesidad de que los países emergentes negocien en bloque ante las superpotencias. El líder brasileño enfatizó que la cooperación entre naciones con desafíos similares es fundamental para superar el actual modelo de subordinación económica y tecnológica.

"El mundo mantiene una lógica colonial que solo podrá romperse mediante la cooperación estratégica", afirmó el mandatario, destacando que el objetivo no es fomentar una nueva Guerra Fría, sino lograr una integración con mayor peso en los organismos globales.

BRICS y descolonización del dólar

Lula posicionó a los BRICS como el motor de este nuevo orden, señalando que el grupo cuenta hoy con herramientas propias, como su banco de desarrollo, para fortalecer la autonomía regional. En este sentido, reiteró su propuesta de descolonización financiera, promoviendo el comercio en monedas locales para reducir la dependencia del dólar y minimizar riesgos operativos para las economías emergentes.

Asimismo, instó al Sur Global a industrializarse, procesando sus propios recursos estratégicos —como los minerales críticos— en lugar de limitarse a la exportación de materias primas.

Multilateralismo y Relaciones con EE. UU.

En materia de política exterior, el presidente brasileño reafirmó su compromiso con un multilateralismo legítimo, exigiendo una reforma de la ONU que garantice el respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional. Criticó las intervenciones unilaterales y abogó por un sistema global de paz.

Respecto a la relación con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, Lula fue claro al plantear que Sudamérica debe ser tratada como una zona de paz y crecimiento. Ofreció cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, siempre que Washington mantenga un trato de respeto mutuo y no injerencista.

Próximos pasos: Alianza con Corea del Sur

Tras calificar su visita a la India como un éxito total debido al optimismo de los inversores hacia Brasil, el mandatario continuará su gira hacia Corea del Sur. Allí, se espera la firma de un plan estratégico de acción con horizonte al año 2029, consolidando el papel de Brasil como líder en la agenda global para la erradicación del hambre y la violencia.

