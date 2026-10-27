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Sociedad tiempo | pronóstico |

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Inumet pronostica jornadas estables y templadas en Uruguay tras la consolidación de un sistema de alta presión

Luego del pasaje del frente frío que afectó al país, la atmósfera se mantendrá estable con cielo claro a algo nuboso y nula probabilidad de precipitaciones.

Inumet y el tiempo para los próximos días

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió la actualización de su pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, confirmando la consolidación de un escenario de estabilidad en todo el territorio nacional tras el desplazamiento del sistema frontal hacia el océano Atlántico.

Para este martes 27 y las jornadas subsiguientes, el organismo oficial prevé el predominio de cielos despejados, baja humedad relativa y un incremento progresivo de las marcas térmicas, acompañadas por vientos suaves a moderados del sector este y noreste.

Evolución del tiempo jornada a jornada

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución meteorológica, la evolución del tiempo se estructurará de la siguiente manera:

  • Martes 27 de octubre: Tras una mañana fresca con presencia de neblinas aisladas en zonas rurales, la jornada evolucionará a algo nubosa. La probabilidad de precipitaciones es nula en todo el país. Los vientos soplarán del sector Este a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima se ubicó en los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C en el sur y hasta 23 °C en el norte.

  • Miércoles 28 de octubre: Predominio de tiempo estable con cielo claro y algo nuboso. Se espera un leve ascenso de los valores térmicos matinales y vespertinos. Las temperaturas irán desde una mínima de 10 °C hasta máximas que rondarán entre los 22 °C en la franja costera y los 25 °C en la zona al norte del Río Negro, con brisas suaves del sector Noreste.

  • Jueves 29 de octubre: Continuación de la tendencia templada y seca. Cielos con escasa nubosidad y ambiente agradable durante la tarde. Los vientos rotarán levemente al sector Norte-Noreste, favoreciendo máximas de hasta 26 °C en el litoral oeste y centro del país, sin riesgo de fenómenos adversos.

Perspectiva hacia el fin de semana

Para el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, las proyecciones meteorológicas señalan la permanencia de la masa de aire seco y templado. Se anticipan jornadas idóneas para el desarrollo de actividades al aire libre, con temperaturas mínimas cercanas a los 12 °C y máximas que superarán los 24 °C de forma generalizada. No se prevé el ingreso de nuevos frentes de inestabilidad al menos hasta el inicio del mes de noviembre.

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