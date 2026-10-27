El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió la actualización de su pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, confirmando la consolidación de un escenario de estabilidad en todo el territorio nacional tras el desplazamiento del sistema frontal hacia el océano Atlántico.
evolución del tiempo
Inumet pronostica jornadas estables y templadas en Uruguay tras la consolidación de un sistema de alta presión
Luego del pasaje del frente frío que afectó al país, la atmósfera se mantendrá estable con cielo claro a algo nuboso y nula probabilidad de precipitaciones.