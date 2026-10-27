Inumet pronostica jornadas estables y templadas en Uruguay tras la consolidación de un sistema de alta presión

Martes 27 de octubre: Tras una mañana fresca con presencia de neblinas aisladas en zonas rurales, la jornada evolucionará a algo nubosa. La probabilidad de precipitaciones es nula en todo el país. Los vientos soplarán del sector Este a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima se ubicó en los 8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C en el sur y hasta 23 °C en el norte.

Miércoles 28 de octubre: Predominio de tiempo estable con cielo claro y algo nuboso. Se espera un leve ascenso de los valores térmicos matinales y vespertinos. Las temperaturas irán desde una mínima de 10 °C hasta máximas que rondarán entre los 22 °C en la franja costera y los 25 °C en la zona al norte del Río Negro, con brisas suaves del sector Noreste.