Nacional: se confirmó la grave lesión de rodilla que sufrió el juvenil Luciano Rodríguez

En el plano táctico, la gran incógnita del entrenador no radica en la mitad de la cancha sino en la estructura defensiva y en el reemplazante de Rodríguez. La prueba con Agustín Rogel dentro de una línea de tres no ofreció las garantías esperadas el domingo, por lo que el DT ensaya dos alternativas principales: mantener el esquema de tres centrales promoviendo el ingreso de Tomás Viera junto a Sebastián Coates y Francisco Calvo, o retornar a la línea de cuatro en el fondo con el ingreso de Emiliano Ancheta como lateral derecho y el retroceso de Camilo Cándido al lateral izquierdo. Con varios días de trabajo por delante, el estratega tricolor evalúa las piezas para armar su mejor once.

Master Plan del Gran Parque Central

Por fuera de lo estrictamente deportivo, el club dio un paso institucional significativo el pasado sábado durante la asamblea desarrollada en el Polideportivo tricolor. Con la presencia de aproximadamente 1.000 socios, se sometió a votación el Master Plan para el Gran Parque Central, logrando una aprobación del 86% de los votos (superando holgadamente el 75% requerido por estatuto). Este aval le otorga a la directiva la facultad de avanzar formalmente en la estructuración del modelo de negocio.

A partir de este hito, la dirigencia comenzará a recibir y evaluar propuestas económicas del mercado para la conformación del fideicomiso correspondiente. Desde la directiva aclararon que esto no implica el inicio inmediato de las obras, sino la apertura de la fase financiera. Una vez que se cuente con los números definitivos y las empresas interesadas presenten sus ofertas, el proyecto completo será presentado en una nueva Asamblea General de Socios —proyectada entre abril y mayo de 2027— para su aprobación final.