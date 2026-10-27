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Deportes Nacional | Carreño | Parque Central

Malas noticias

Nacional: se confirmó la grave lesión de rodilla que sufrió el juvenil Luciano Rodríguez

El defensor de 19 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según los estudios realizados este lunes.

El zaguero de Nacional Luciano Rodríguez se pierde el resto de la temporada y parte de la 2027.

El zaguero de Nacional Luciano Rodríguez se pierde el resto de la temporada y parte de la 2027.
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Caras y Caretas Diario

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Por Gastón García

Luego del trago amargo del pasado domingo, el cuerpo técnico de Nacional encabezado por Daniel Carreño sabe que el margen de error es nulo y que el equipo debe dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en el sprint final del torneo. El tricolor ya planifica su próximo compromiso frente a Danubio en Jardines del Hipódromo, en un cruce decisivo para mantenerse en la pelea por el campeonato.

De cara a este encuentro, Carreño afronta dos ausencias obligadas de peso. Por un lado, Luciano Boggio no podrá estar presente tras llegar a la quinta tarjeta amarilla. La otra y mucho peor es la lesión de Luciano Rodríguez, que se perderá lo que resta de esta temporada y el primer semestre de la próxima.

El defensor de 19 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según los estudios realizados este lunes. Había salido en el transcurso del primer tiempo y el primer diagnóstico ya no era para nada alentador. El juvenil adelantó la pelota y se proyectó por la derecha en campo rival, pero al ir a disputar el balón ante Ramiro Degregorio, y perseguido por Ruben Bentancourt, cayó mal sobre su pierna derecha y se sintió a los 28’. Fue atendido y hasta intentó seguir, pero salió a los 32’, luego del gol de Federico Martínez para los negriazules.

En el plano táctico, la gran incógnita del entrenador no radica en la mitad de la cancha sino en la estructura defensiva y en el reemplazante de Rodríguez. La prueba con Agustín Rogel dentro de una línea de tres no ofreció las garantías esperadas el domingo, por lo que el DT ensaya dos alternativas principales: mantener el esquema de tres centrales promoviendo el ingreso de Tomás Viera junto a Sebastián Coates y Francisco Calvo, o retornar a la línea de cuatro en el fondo con el ingreso de Emiliano Ancheta como lateral derecho y el retroceso de Camilo Cándido al lateral izquierdo. Con varios días de trabajo por delante, el estratega tricolor evalúa las piezas para armar su mejor once.

Master Plan del Gran Parque Central

Por fuera de lo estrictamente deportivo, el club dio un paso institucional significativo el pasado sábado durante la asamblea desarrollada en el Polideportivo tricolor. Con la presencia de aproximadamente 1.000 socios, se sometió a votación el Master Plan para el Gran Parque Central, logrando una aprobación del 86% de los votos (superando holgadamente el 75% requerido por estatuto). Este aval le otorga a la directiva la facultad de avanzar formalmente en la estructuración del modelo de negocio.

A partir de este hito, la dirigencia comenzará a recibir y evaluar propuestas económicas del mercado para la conformación del fideicomiso correspondiente. Desde la directiva aclararon que esto no implica el inicio inmediato de las obras, sino la apertura de la fase financiera. Una vez que se cuente con los números definitivos y las empresas interesadas presenten sus ofertas, el proyecto completo será presentado en una nueva Asamblea General de Socios —proyectada entre abril y mayo de 2027— para su aprobación final.

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