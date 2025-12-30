Lustemberg defendió cambios en devolución del Fonasa

"Tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años", lamentó. Y definió al SNIS como un "sistema que es solidario" y que, con estos cambios, se tendrán "más recursos" para que "más personas tengan mejor calidad de vida".

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ajuste se centra en la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador clave que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.

Para la cartera, los cambios son una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, sostuvo que el ajuste no tiene un objetivo fiscal y que la reducción de devoluciones, estimada entre US$ 70 y US$ 80 millones, cubre solo una parte menor del déficit del Fonasa, que hoy se financia con rentas generales.