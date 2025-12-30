Los cambios de las devoluciones del Fonasa hacen "ruido" en la oposición y también en un sector de la ciudadanía. Sin embargo, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió los cambios que promovió el gobierno de Yamandú Orsi sobre el cálculo de las devoluciones de Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que implicarán que a partir de setiembre de 2027 un grupo de personas que las recibía deje de hacerlo.
Polémica
Lustemberg defendió cambios en devolución del Fonasa
"Ningún país" que tiene cobertura universal "devuelve" dijo la ministra y aseguró que su "responsabilidad" era "garantizar la máxima calidad" de atención.