Macron propone construir un "nuevo acuerdo" UE-Mercosur

A principios de febrero, Macron anunció la suspensión de las discusiones para la firma del documento al tiempo que aseguró que su país "continuaría" oponiéndose al pacto, que, en su opinión, penalizaría a los agricultores europeos.

Los argumentos de Macron

"Prefiero ponerme firme ante esta asamblea. He hablado muy enérgicamente para decir que (el acuerdo con) el Mercosur, tal como se negocia actualmente, es un acuerdo pésimo", afirmó el presidente francés durante su discurso en el marco del Foro Económico en Sao Paolo, en Brasil.

A su vez, Macron hizo hincapié que el documento fue negociado hace 20 años. "No hay nada en este acuerdo que tenga en cuenta la cuestión de la biodiversidad y el clima. No hay nada. Por eso digo que no es bueno", agregó.

En este contexto, el presidente de Francia propuso elaborar un nuevo acuerdo que observaría los desafíos ecológicos modernos a los cuales se enfrentan ambos bloques.

"Acabemos con el (acuerdo con el) Mercosur de hace 20 años. Construyamos un nuevo acuerdo [...] que sea responsable desde el punto de vista del desarrollo, del clima y de la biodiversidad", señaló Macron.

"Un acuerdo de nueva generación con cláusulas espejo que facilitará el acceso de sus empresas al mercado europeo [...] y que será más exigente por ambas partes con nuestros agricultores y nuestros fabricantes", indicó.

