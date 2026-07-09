Directora gerente del FMI visitará Uruguay y se entrevistará con Orsi

Invitada por las autoridades uruguayas, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Montevideo el 30 de julio, en el marco de una agenda que incluirá una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Durante su estadía, Georgieva también mantendrá encuentros con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, gobernador de Uruguay ante el FMI.
La agenda de la directora gerente incluirá además su participación en las Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el BCU, así como reuniones con representantes del sector privado.
FMI colabora
Por su parte, el Banco Central informó que la visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo del país.
Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo.