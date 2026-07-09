Directora gerente del FMI visitará Uruguay y se entrevistará con Orsi

FMI colabora

Por su parte, el Banco Central informó que la visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo.