Manini Ríos apoya iniciativa sobre plebiscito por ingreso a intendencias

"Falta la resolución del partido, pero vamos a ser coherentes con lo que votamos la semana pasada en el Senado. Entendemos que es una buena propuesta, nosotros no miramos quien la propone como a veces pasa con propuestas de Cabildo Abierta como la de la deuda", remarcó.

"En lo personal entiendo que es necesario avanzar por este camino", subrayó.

Manini Ríos y el atraso cambiario

El legislador cabildante también habló sobre el atraso cambiario, un un tema que preocupa mucho a las empresas y a dirigentes políticos. Este jueves, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, dijo que se debe llegar a "un acuerdo nacional" en esta materia.

"Es importantísimo controlar el gasto, para eso tiene que haber un acuerdo nacional porque si cada baja del gasto genera un reclamo o diferencia, por ese camino el Uruguay va mal y cada vez va matando más fuentes de trabajo", expresó el senador.

"Es hora de un acuerdo nacional en esta materia, no es que lo proponga este gobierno y la oposición se ponga de punta en contra y paralice el país, ni al revés, tiene que haber un acuerdo nacional. Esto es demasiado, no se soporta más. ¿Qué falta para entender que no podemos seguir bancando que desaparezcan empresas porque los números no le dan?", apuntó.

Manini sostuvo que "es un dato de la realidad" que hay atraso cambiario. Señaló que había cuando el gobierno asumió y "hoy se ha agravado tremendamente". "El dólar está a igual o menor valor de cuando asumió este gobierno y toda la inflación del período es también inflación en dólares", añadió.

Por último, remarcó que la variable para controlar la inflación fue planchar el dólar y eso "afectó gravemente" al sector exportador, turístico y a todos aquellos que generan trabajo genuino. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Cada vez el problema va a ser más grave, creo que hay que mirar con ojos de país del futuro, no solamente mirar el presente", concluyó.