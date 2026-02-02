Con la presencia de la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, asumió este lunes 2 de enero como titular (por el año 2026) de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Dra. Doris Morales Martínez; en una ceremonia desarrollada en la sede principal del Poder Judicial, en el Pasaje de los Derechos Humanos (Centro de Montevideo).
Apertura anual de los tribunales
Doris Morales asumió como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia
Con quejas por "un presupuesto adverso" asignado el año pasado, asumió como presidenta de Suprema Corte de Justicia para el año 2026, la Dra. Doris Morales.