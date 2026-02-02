Doris Morales asumió como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia

Posteriormente, asumió -de manera formal- Morales su cargo la nueva presidenta de la SCJ, luego de que ella y el titular saliente del organismo, John Pérez Brignani, firmaran el acta correspondiente.

Quejas por los recursos asignados en el último Presupuesto

A la hora de su discurso, Morales advirtió que el Poder Judicial tiene “un presupuesto adverso”, y recordó que esto escenario se repite hace varios períodos de gobierno. El saliente presidente de la SCJ, también habló de las carencias presupuestales en su discurso.

En ese sentido, en rueda de prensa, Morales dijo que desde el organismo deberán cumplir con las tareas y prioridades a pesar de que en el último presupuesto solo obtuvieron el 6% de lo que solicitaron al Parlamento Nacional.

Morales señaló que una de sus prioridades será atender los temas de acoso laboral.

La actividad culminó con una ceremonia militar realizada frente al Palacio Piria, a cargo de la Compañía de Zapadores de 1837 del Batallón de Ingenieros de Combate nº 1.

Esa unidad de custodia protocolar de la SCJ, desfiló por el Pasaje de los Derechos Humanos para rendir honores a las autoridades presentes, ocasión en que Cosse y Morales pasaron revista a los efectivos.