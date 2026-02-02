Hacete socio para acceder a este contenido

Política presidenta | Suprema Corte de Justicia | SCJ

Apertura anual de los tribunales

Doris Morales asumió como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia

Con quejas por "un presupuesto adverso" asignado el año pasado, asumió como presidenta de Suprema Corte de Justicia para el año 2026, la Dra. Doris Morales.

Carolina Cosse en la asunción de la nueva presidenta de la SCJ.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Con la presencia de la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, asumió este lunes 2 de enero como titular (por el año 2026) de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Dra. Doris Morales Martínez; en una ceremonia desarrollada en la sede principal del Poder Judicial, en el Pasaje de los Derechos Humanos (Centro de Montevideo).

Morales ya había ocupado el cargo en 2023, puesto que el mismo es rotativo entre los ministros que integran la SCJ, el máximo órgano judicial del país.

En la ceremonia, primero se leyó el acta correspondiente a la apertura anual de los tribunales.

Posteriormente, asumió -de manera formal- Morales su cargo la nueva presidenta de la SCJ, luego de que ella y el titular saliente del organismo, John Pérez Brignani, firmaran el acta correspondiente.

Quejas por los recursos asignados en el último Presupuesto

A la hora de su discurso, Morales advirtió que el Poder Judicial tiene “un presupuesto adverso”, y recordó que esto escenario se repite hace varios períodos de gobierno. El saliente presidente de la SCJ, también habló de las carencias presupuestales en su discurso.

En ese sentido, en rueda de prensa, Morales dijo que desde el organismo deberán cumplir con las tareas y prioridades a pesar de que en el último presupuesto solo obtuvieron el 6% de lo que solicitaron al Parlamento Nacional.

Morales señaló que una de sus prioridades será atender los temas de acoso laboral.

La actividad culminó con una ceremonia militar realizada frente al Palacio Piria, a cargo de la Compañía de Zapadores de 1837 del Batallón de Ingenieros de Combate nº 1.

Esa unidad de custodia protocolar de la SCJ, desfiló por el Pasaje de los Derechos Humanos para rendir honores a las autoridades presentes, ocasión en que Cosse y Morales pasaron revista a los efectivos.

Temas

