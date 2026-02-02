Partido Nacional sobre la seguridad: el Ministerio del Interior "desperdició el tiempo y las oportunidades"

"Los hechos demuestran, y lo confirmó la instancia parlamentaria de la semana pasada, que no hay Plan de Seguridad, ni política de Estado, porque el Ministerio del Interior no los ha promovido", señala el comunicado.

En ese sentido, sostienen que la cartera "desperdició el tiempo y las oportunidades en anuncios altisonantes que no se concretaron, como tampoco se cumplieron las promesas de campaña electoral".

El Partido Nacional anunció que trasladarán la "referida preocupación" al ámbito de coordinación de la Coalición Republicana.

Comunicado completo: