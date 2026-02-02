Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Partido Nacional | Negro |

Sigue la polémica

Partido Nacional sobre la seguridad: el Ministerio del Interior "desperdició el tiempo y las oportunidades"

El directorio del Partido Nacional recibió un informe sobre el llamado a sala al ministro del Interior por parte de legisladores que actúan en la Comisión Permanente.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional.

Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional.

 Gaston Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Posteriormente, el directorio nacionalista publicó un comunicado en el que expresaron "preocupación" por la situación de "inseguridad ciudadana" y "a la luz de las evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del Ministerio del Interior".

Para la colectividad blanca, a un año de gestión, el gobierno "no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población".

"Los hechos demuestran, y lo confirmó la instancia parlamentaria de la semana pasada, que no hay Plan de Seguridad, ni política de Estado, porque el Ministerio del Interior no los ha promovido", señala el comunicado.

En ese sentido, sostienen que la cartera "desperdició el tiempo y las oportunidades en anuncios altisonantes que no se concretaron, como tampoco se cumplieron las promesas de campaña electoral".

El Partido Nacional anunció que trasladarán la "referida preocupación" al ámbito de coordinación de la Coalición Republicana.

Comunicado completo:

Declaracion - Seguridad Publica 02.02.2026

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar