El directorio del Partido Nacional recibió este lunes a sus legisladores que integran la Comisión Permanente del Partamento quienes entregaron a un informe sobre el llamado a sala del ministro del Interior, Carlos Negro, quien compareció en dicha comisión el pasado miércoles para informar sobre el estado de la seguridad pública.
Sigue la polémica
Partido Nacional sobre la seguridad: el Ministerio del Interior "desperdició el tiempo y las oportunidades"
