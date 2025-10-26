Cardama insta al Gobierno al diálogo y amenaza con acciones legales

G4M2AfRWEAA88-t

Cardama dice que cumple

Agrega que la empresa “continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”.

Sobre la garantía de fiel cumplimiento, señala que se compromete a brindar “plena tranquilidad a la administración” mediante la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato, unos 4,1 millones de euros— por una nueva que cumpla con las condiciones que el gobierno considere adecuadas.

De acuerdo al gobierno, la garantía no se presentó en tiempo y forma, además de que la firma financiera que otorgó el aval bancario no existiría.

Declaraciones

“Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente”, agrega.

En este sentido, la empresa hace un llamado al diálogo con las autoridades. No obstante, advierte que, si ese intercambio no se produce, se "reserva el derecho de ejercer acciones legales" para proteger sus "legítimos derechos e intereses".

La rescisión del contrato fue anunciada el pasado miércoles por el presidente Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz.