Sector de la senadora Kramer cuestionó afirmaciones sobre genocidio en Gaza

Kramer se equivocó

Para el sector, Kramer se equivocó al decir que el Frente Amplio no convocó a la movilización "cuando sí lo hizo" y también "al referirse a la bandera de Palestina en términos desafortunados y alejados de su sentir real".

"Entendemos que esos dichos y su forma no reflejan la posición de El Abrazo ni del Frente Amplio, y comprendemos la legítima preocupación que generaron en toda la militancia", agrega.

El Secretariado Ejecutivo de El Abrazo afirmó que mantuvo una reunión con Kramer "para intercambiar y reflexionar colectivamente sobre lo sucedido".

"Valoramos su disposición al diálogo y su compromiso con la construcción colectiva. Entendemos que los errores se enmarcan en contextos complejos y no invalidan trayectorias ni convicciones", añadió.

Postura firme

Agrega El Abrazo que mantiene una "postura clara y firme de condena frente al genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza" y abogó por "una solución real que conduzca a la paz para esas tierras y sus habitantes, que garantice los derechos plenos para el pueblo palestino".

"La firme defensa de los derechos humanos no implica odio hacia ningún pueblo, comunidad o religión. Rechazamos todo tipo de antisemitismo, racismo o discriminación; y al mismo tiempo denunciamos el uso de la vida humana como moneda de cambio política", sostuvo el sector.

Abrazo

Durante una entrevista Kramer bromeó con que "la bandera palestina es un hit" y opinó, ante la pregunta del comunicador, que "algunos" dirigentes generaron odio contra los judíos uruguayos.