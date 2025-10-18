Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lustemberg |

Blanco pillo

Martín Lema se enojó por la eutanasia y tiró una mecha encendida en la interna del FA

Martín Lema apuntó directo a la interna del Frente Amplio y denunció que no se reglamenta la ley de Protección de Infancias que promueve la ministra Lustemberg.

Martín Lema, senador del PN.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El senador nacionalista, Martín Lema, votó en contra de la ley de eutanasia y calificó de "muy mala" a la norma aprobada "porque que no presenta garantías ni jurídicas ni médicas”. Pero su rechazo a la ley fue más allá y enunció una crítica contra el Frente Amplio al considerar que está más apurado en reglamentar la eutanasia que hacerlo con la ley de Protección de las Infancias.

"Parece que la infancia solo fue prioridad en campaña electoral", opinó. Con este comentario en sus redes sociales, el legislador blanco le apuntó a la interna del Frente Amplio y de inmediato generó un debate con el senador del MPP, Nicolás Viera, que le reprochó que siendo ministro no haya hecho nada por reglamentar la ley durante la gestión anterior.

Proyecto Lustemberg

Al debate se sumaron de inmediato otros dirigentes blancos y le recordaron a Viera que el Frente Amplio tiene "cajoneado desde hace 15 años" el proyecto de infancia de la actual ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

Los blancos sumaron leña al fuego y le contestaron a Viera que fue el expresidente Lacalle Pou quien más se interesó en el proyecto de Lustemberg pese a ser una dirigente opositora a su gobierno.

"Tanto que hablan de la infancia, y la pobreza infantil para cuando entonces la ley de Lustemberg", preguntó otro simpatizante blanco buscando acorralar a Viera.

