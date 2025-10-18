El senador nacionalista, Martín Lema, votó en contra de la ley de eutanasia y calificó de "muy mala" a la norma aprobada "porque que no presenta garantías ni jurídicas ni médicas”. Pero su rechazo a la ley fue más allá y enunció una crítica contra el Frente Amplio al considerar que está más apurado en reglamentar la eutanasia que hacerlo con la ley de Protección de las Infancias.
Blanco pillo
Martín Lema se enojó por la eutanasia y tiró una mecha encendida en la interna del FA
Martín Lema apuntó directo a la interna del Frente Amplio y denunció que no se reglamenta la ley de Protección de Infancias que promueve la ministra Lustemberg.