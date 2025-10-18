Martín Lema se enojó por la eutanasia y tiró una mecha encendida en la interna del FA

El senador nacionalista, Martín Lema, votó en contra de la ley de eutanasia y calificó de "muy mala" a la norma aprobada "porque que no presenta garantías ni jurídicas ni médicas”. Pero su rechazo a la ley fue más allá y enunció una crítica contra el Frente Amplio al considerar que está más apurado en reglamentar la eutanasia que hacerlo con la ley de Protección de las Infancias.