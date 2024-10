Martinelli centró intervención en hechos ocurridos durante gobierno del FA

"Celebro el tono con el que vino hoy la diputada interpelante. Los uruguayos están cansados de pelearse, de echarse culpas. La seguridad pública es el tema que desde hace muchísimos años más preocupa a los uruguayos. Ojalá que hoy tengamos la madurez política de llegar a una declaración conjunta, para lograr consensos y políticas de Estado", dijo Martinelli.

Anunció que no iba a centrarse en episodios violentos ocurridos dentro de las cárceles durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. "Lamentablemente no hay ministro del Interior que no haya tenido que lidiar con la muerte dentro y fuera del sistema carcelario", señaló.

"Lo que pasa en las cárceles tiene que ver con lo que pasa afuera y quizás por eso aumentaron tanto los delitos en los gobiernos pasados, porque como decía el comisionado carcelario no había políticas sociales en las cárceles, y eso cambió porque el Ministerio de Desarrollo Social ingresó a las cárceles. Por eso hoy elijo hablarles del presente y del futuro y de esperanza, que sean otros los que miren para atrás, al pasado", dijo el ministro.

