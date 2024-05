Más chats podrían complicar la delicada situación de Penadés

“Hola dime algo Gustavo…soy yo el que lo criaste de los 13 pirulos” insistió.

Más tarde le volvió a escribir “Gracias, Gustavo. Justo estaba mi mujer y me entran los nervios para hablar, ja. Bueno, no olvides hablar del trabajo. Gracias por estar…Gracias, Gustavo. Pude comprar cosas para la escuela” escribió el hombre luego de recibir un giro de dinero enviado por Penadés.

De acuerdo a lo revelado por el mencionado medio, el hombre le seguía escribiendo a Penadés con insistencia, al no obtener respuesta del entonces senador, le preguntó: ¿Te llegan mis mensajes? Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos…Desde los 13 años hice lo que pedías. Mejor no aclaro por ahora” le recordó. Y días después le volvió a escribir “¿Me vas a borrar después de 30 años haciéndolo? Año 1995, ¿te acuerdas?”.