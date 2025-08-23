Medio millón de trabajadores ganaron menos de $25.000 por mes en 2024 pese a crecimiento de la economía

Salarios sumergidos y pobreza: dos caras de la misma moneda

Aunque los salarios sumergidos y la pobreza son fenómenos distintos, el informe señala que ambos están estrechamente relacionados. El primero se enfoca exclusivamente en los ingresos laborales, tomando como referencia un umbral de $25.000 líquidos mensuales (a noviembre de 2022). Este es un indicador que analiza cuánto gana un trabajador por su labor.

Por otro lado, la pobreza se mide de manera más amplia. Se calcula comparando el ingreso total de un hogar con el costo de una canasta básica de bienes y servicios, conocida como la línea de pobreza. Este ingreso no solo incluye salarios, sino también transferencias y rentas.

En diciembre de 2024, la línea de pobreza se situó en aproximadamente $21.400 líquidos para una persona que vive sola en Montevideo y $17.200 para una en el interior (valores a precios de noviembre de 2022).

A pesar de estas diferencias en la forma de medición, el vínculo es claro y directo: la proporción de salarios bajos es significativamente mayor entre aquellos trabajadores que ya viven por debajo de la línea de pobreza. En otras palabras, tener un salario sumergido aumenta drásticamente el riesgo de ser pobre.