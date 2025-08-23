Un nuevo informe publicado por el Instituto Cuesta Duarte reveló que a pesar del crecimiento económico de Uruguay, cerca de 500.000 trabajadores ocupados perciben un ingreso líquido mensual por debajo de los $25.000. Este dato alarmante subraya un grave problema de ingresos laborales bajos que persiste en el mercado laboral, afectando la calidad del empleo y contribuyendo a la pobreza y la vulnerabilidad social.
Crece pero no se reparte
Medio millón de trabajadores ganaron menos de $25.000 por mes en 2024 pese a crecimiento de la economía
Un informe del Instituto Cuesta Duarte advierte por el flagelo que afecta a miles de trabajadores con salarios que los condenan a la pobreza.