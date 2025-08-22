Peñarol: un jugador en duda para enfrentar a River y que pasa con Leo Fernández

Aguirre piensa en variantes

El técnico Diego Aguirre ya piensa en algunas variantes para volver a la senda del triunfo luego de dos derrotas en fila: ante Boston River en Florica y el martes pasado con Ralcing en Avellaneda.

Tanto en la práctica que se llevó a cabo ayer por la tarde como en la que el plantel tendrá hoy desde la hora 11:00, Aguirre comenzó a delinear a qué jugadores echará mano para el encuentro ante River Plate.

Y dentro de los regresos, es probable que Pedro Milans vuelva al lateral derecho, posición que venía ocupando Emanuel Gularte.

Esto se debe a dos razones: una porque Milans salió del equipo por lesión y es el titular habitual para el entrenador y la otra es que Emanuel Gualarte sufrió un esguince de tobillo el martes frente a Racing y jugó todo el segundo tiempo con esa complicación.

Gularte no está descartado para el domingo, pero es probable que no llegue en óptimas condiciones.

Por otro lado, resta saber qué sucede con la situación de Leonardo Fernández, quien tuvo escasos minutos el martes en medio de la recuperación de un esguince de rodilla que lo sacó del partido de ida con Racing a los 20’ y que le impidió ser titular siete días después en el Cilindro de Avellaneda. Es muy probable que David Terans siga en el equipo titular.

En lo que respecta al resto del equipo, es seguro que entre Ignacio Sosa, Eric Remedi y Jesús Trindade solo jueguen dos el domingo teniendo en cuenta que Aguirre volverá a pararse con el habitual 4-2-3-1 utilizando dos volantes de contención para tener más vocación ofensiva y buscar el triunfo. Por rendimaiento Sosa es seguro, habrá que ver si juega Remedi o Trindade como volante central, y el que se metería como extremo por izquierda es Diego García.

El probable equipo de Peñarol para enfrentar a River Plate sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi o Jesús Trindade; Javier Cabrerao, David Terans, Diego García y Maximiliano Silvera.