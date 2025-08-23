Venezuela convoca a "Gran Jornada de Alistamiento" en respuesta a las amenazas militares de EEUU

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro hizo un llamado directo a la ciudadanía: "¡Pueblo de Venezuela! Como comandante en jefe de la FANB, convoco a la Gran Jornada de Alistamiento [...] Vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional". El mensaje fue acompañado de un video que reafirma el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de proteger el país.