Política Venezuela | EEUU | amenazas

Ni se toca ni se rinde

Venezuela convoca a "Gran Jornada de Alistamiento" en respuesta a las amenazas militares de EEUU

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro realizó la convocatoria popular para defender a su país frente a una posible agresión militar de EEUU.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado una "Gran Jornada de Alistamiento" en todo el país, una medida que, según sus declaraciones, responde a las crecientes presiones militares por parte de Estados Unidos. La jornada se llevará a cabo este fin de semana, 23 y 24 de agosto, con el objetivo de fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

En un mensaje en su canal de Telegram, Maduro hizo un llamado directo a la ciudadanía: "¡Pueblo de Venezuela! Como comandante en jefe de la FANB, convoco a la Gran Jornada de Alistamiento [...] Vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional". El mensaje fue acompañado de un video que reafirma el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de proteger el país.

Escalada de agresiones contra Venezuela

La convocatoria surge en un contexto de escalada con Estados Unidos, tras el despliegue de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Maduro calificó estas acciones como un "zarpazo terrorista militar" y acusó a Washington de buscar un cambio de régimen.

  • Plan de activación: El presidente anunció que activará un plan especial para "garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio nacional", señalando que las milicias están "preparadas, activadas y armadas".

  • Rechazo a las acusaciones: El gobierno venezolano ha rechazado categóricamente las acusaciones de narcotráfico, considerando la operación estadounidense una agresión. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que "el planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte".

  • Respaldo legislativo: La Asamblea Nacional de Venezuela también ha ratificado su apoyo a las medidas, aprobando la decisión de proteger la soberanía y la paz ante la "creciente presión externa".

Apoyo regional e internacional

La postura de Venezuela ha recibido el apoyo de varios gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo a México, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Colombia, así como de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Todos ellos se han manifestado en contra de cualquier operativo militar estadounidense que viole la soberanía de los países de la región.

A nivel internacional, China y Rusia, países con los que Venezuela mantiene lazos estrechos, también han expresado su respaldo al gobierno de Maduro.

(Con información de RT)

