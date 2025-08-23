Fenapes analizó el autoritarismo que afecta a los docentes en algunos países de la región

Peligros de los docentes

En cuanto a las principales preocupaciones de los docentes a nivel regional mencionó "la creciente concentración de autoritarismos de algunos gobiernos con ataques a la profesión en muchos países".

"Vemos que los docentes son atacados por enseñar la verdad, y se vulnera la libertad de expresión, hay también una creciente falta de inversion en la educación publica, porque los Estados ponen cada vez menos fondos en ella y eso pone en crisis la profesión por la esacez de docentes a nivel global", indicó.

Edwards es un docente norteamericano radiado en Argentina y lamentó que cada vez haya más docentes que se alejan de la profesión por estrés, por bajos salarios o por la burocratización de la profesión.