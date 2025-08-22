Nacional: Carneiro otra vez afuera de la convocatoria

Carneiro y el Ojito están afuera

Lo que también se puede confrrmar es que Gonzalo Carneiro y Nicolás "Ojito" Rodríguez no estarán en la convocatoria. Oficialmente no salió ningún parte médico, pero desde el club nos dicen que los dos jugadores están con molestias y por eso no serán tenidos en cuenta. El que si volverá a la convocatoria es el volante Yonatan Rodríguez quien la semana pasada quedó afuera del banco de suplentes y luego de que quedara descartada su salida, el jugador esta vez estrá en el plantel para enfrentar a River Plate.