Nacional: Carneiro otra vez afuera de la convocatoria

Pablo Peirano no tiene dudas y tiene claro los once de Nacional para enfrentar a Boston River este sábado desde la hora 18 en el Gran Parque Central. Con respecto al partido que el tricolor derrotó a Progreso por 3 a 1, la única variante será en defensa.
El colombiano Julián Millan cumplió el partido de suspensión por acumulación de 5 tarjetas amarillas y será el compañero de zaga de Sebastián Coates. Pasando a limpio, Nacional saldrá a la cancha con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julian Millan y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Máximiliano Gómez.
Carneiro y el Ojito están afuera
Lo que también se puede confrrmar es que Gonzalo Carneiro y Nicolás "Ojito" Rodríguez no estarán en la convocatoria. Oficialmente no salió ningún parte médico, pero desde el club nos dicen que los dos jugadores están con molestias y por eso no serán tenidos en cuenta. El que si volverá a la convocatoria es el volante Yonatan Rodríguez quien la semana pasada quedó afuera del banco de suplentes y luego de que quedara descartada su salida, el jugador esta vez estrá en el plantel para enfrentar a River Plate.
El de este sábado será otro examen para Peirano. Después del partido clásico el entrenador está bajo la lupa y de ahora en más Nacional no puede perder ningún punto más y debe demostrar porque fue elegido técnico tricolor.
Pese a que solo perdió un partido de todos los que dirigió, en los últimos encuentros no se ha visto al equipo con un buen funcionamiento. Contando los cinco partidos de Copa libertadores Pablo Peirano lleva 23 partidos dirigidos, con 18 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. Los números del entrenador no son malos, pero las secualas del último clásico siguen en el ambiente tricolor.