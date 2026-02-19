Mercado laboral: crece el salario real y el empleo en 2025

Sin embargo, el informe advierte que el número de personas con “problemas de empleo” se mantiene relativamente estable en torno a las 600.000. Esta categoría incluye a los desocupados, los subocupados y los ocupados sin registro (sin aportes a la seguridad social ni beneficios asociados).

En 2025, los subocupados fueron 164.000 y los ocupados sin registro 285.000, mientras que los desocupados ascendieron a 142.000 en el promedio anual. En conjunto, estas tres categorías sumaron 591.000 personas.

El documento también señala que en 2019, tras cinco años de mal desempeño en materia de empleo, había 610.000 personas con problemas laborales. Seis años después, pese al aumento considerable del número de ocupados, esa cifra solo descendió a 591.000.

Salario real y empleo crecieron en 2025

En 2025 volvió a verificarse crecimiento tanto del salario real como del empleo, lo que impulsó una expansión de la masa salarial.

El salario real aumentó por cuarto año consecutivo en ambos sectores. En el sector público el incremento fue de 1,5% en el promedio anual y de 2,3% entre diciembres. En el sector privado, los aumentos fueron de 0,8% y 2,2%, respectivamente.

En términos anuales, la cantidad de personas ocupadas aumentó en 28.000 respecto a 2024 y en 14.000 si se comparan los extremos del año. No obstante, los datos desestacionalizados muestran que el nivel máximo de empleo se alcanzó en julio, tras lo cual se registró una caída en la segunda mitad del año, en línea con el enfriamiento de la actividad económica, que no habría mostrado crecimiento en ese período, indica otro análisis del Observatorio de la Coyuntura Económica.

Considerando períodos móviles de 12 meses, el salario real privado aumentó 0,8% y el empleo 1,6%, lo que llevó a que la masa salarial creciera 2,5%, mientras que el PIB habría aumentado en torno a 2%.