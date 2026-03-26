Mides inauguró en Colonia el tercer Centro de Desarrollo Comunitario del país

"Un ministerio que tenga espacios que se puedan habitar por parte de la gente"

Corte de cinta

“Nosotros creemos que la única forma de transformar la sociedad para que sea más justa y para que se desarrolle, como lo plantea la misión del ministerio, es con el aporte de todas, de todos, con el aporte de la comunidad. Y acá hay gente haciendo cosas muy importantes”, señaló Civila.

“Queremos pasar de un ministerio de oficinas a un ministerio que tenga espacios que se puedan habitar por parte de la gente y que se apoye en la riqueza de la comunidad, que es realmente muy grande a lo largo y a lo ancho de todo el país”, indicó el ministro.

Civila consideró que “el Estado es muy importante pero que solamente con el Estado no basta” y por lo tanto es necesario trabajar en conjunto para transformar la realidad. “La realidad se transforma desde adentro y desde abajo”, enfatizó.

Un centro comunitario abierto a propuestas

El director departamental del Mides, Maximiliano Olaverry, animó a las organizaciones sociales, vecinales, culturales y de todo tipo a acercarse al nuevo CDC y presentar propuestas.

“Acá lo que hicimos fue mezclar un poco esta política pública del desarrollo comunitario con la respuesta a la situación de calle”, explicó Olaverry. Aseguró que la vinculación entre estos dos espacios es “virtuosa” ya que “las personas que estén allí transitoriamente en calle se van a ver totalmente beneficiadas porque la comunidad esté adentro”.

“Hoy tuvimos una reunión con cerca de 20 organizaciones que van a estar colaborando todas, religiosas, sindicales, políticas, comunitarias y agentes individuales en este centro”, dijo el director.

CDC Colonia

Mides incrementó de 5 a 16 los centros para personas en situación de calle

Olaverry destacó que por primera vez Colonia va a contar con cupos para albergar a mujeres en situación de calle y será en este centro. Esto se acompaña con el crecimiento que el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido en todo el territorio.

En ese sentido, Civila remarcó que anteriormente solo se contaba con respuesta para situación de calle en 5 departamentos del Uruguay durante todo el año, “ahora tenemos en 16”, señaló. “Es un avance muy grande en un primer año de gestión", sostuvo.