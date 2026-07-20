Mides vuelve a adeudar salarios a trabajadores tercerizados y aumenta el conflicto

El sindicalista agregó que el primer atraso de esta gestión se produjo en junio del año pasado y que desde entonces el conflicto se mantiene abierto con negociaciones tanto bipartitas como tripartitas a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "Al sindicato ya le parece que es grave que estemos a un año y casi tres meses del conflicto. Nos parece bien el diálogo, pero necesitamos una solución definitiva a esto", remarcó Andrada.

Sindicato platea un fideicomiso

Consultado sobre los canales de negociación con las autoridades, Andrada afirmó que "siempre" existió diálogo con el Mides, incluso antes de que asumiera la actual conducción del ministerio, y que ya en ese entonces se había planteado la problemática de los trabajadores tercerizados. Contó que el sindicato llegó a exponer la situación ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, donde según indicó había representantes de todos los partidos políticos "preocupados" por el tema.

El dirigente remarcó que la salida que impulsa el sindicato pasa por la presupuestación del sector, una alternativa que las autoridades ya les habrían señalado como inviable durante este período de gobierno. Ante ese escenario, Sutiga propone como opción intermedia la creación de un fideicomiso que garantice el pago de los salarios, un mecanismo que según Andrada ya se aplicó con otros sindicatos, como los trabajadores de Plan Ibirapitá, para casos en los que una de las organizaciones tercerizadas rinde mal y se le corta el flujo de dinero desde el ministerio.

"Necesitamos una solución definitiva a esto porque no puede ser que los trabajadores que trabajamos con las personas más vulnerables de este país no tengamos asegurado nada", sentenció el dirigente, quien calificó al suyo como "un sector altamente precarizado" y remarcó que el reclamo salarial es, a esta altura, "un tema de Estado".