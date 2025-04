Militante batllista denuncia falsificación de identidad y apunta a Schipani

Su nombre en una lista

Explicó que "al momento de la presentación nos sorprendió una advertencia de la Corte Electoral que nos impedía participar de la elección debido a que ya lo habría hecho en la interna colorada por la Lista 1600 en el lugar 125. La normativa es clara. No se puede participar en la elección interna de un partido político y luego hacerlo por otro".

Constató que "efectivamente alguien" lo había incluido en la lista "sin mi consentimiento y lo que es peor, habiéndome falsificado la firma".

Sosa se comunicó con Schipani quién le dijo que no sabía cómo había pasado eso. "Me informó que iba a realizar el seguimiento revisando planillas de los distintos grupos que aportaron candidatos. Posteriormente me informó que era imposible saberlo, ya que esos lugares estaban en blanco en sus planillas", agregó.

Hará denuncia

Tras constatar la firma falsificada, decidió presentarse en la Corte Electoral y ante la justicia para denunciar el hecho. "Supongo que, debido a los fueros del diputado Felipe Schipiani, Fiscalía no lo citará, pero si espero que algún responsable de la lista (...) pueda ofrecernos una explicación ante este hecho que tantos perjuicios personales y políticos me ha ocasionado".

La lista 185 participará en la elección departamental y será encabezada por el arquitecto Baltasar Brum.