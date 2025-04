Militares de EEUU en Uruguay y la reafirmación de la hegemonía geopolítica

"Por medio de la presente, y con el fin de continuar con el compromiso que asumirnos con Uruguay y sus FF. AA. desde el primer JCET en 2022, es que ofrecemos nuevamente traer un equipo de entre 8 y 10 personas, miembros del Comando de Operaciones Especiales SUR (SOCSOUTII), para llevar a cabo un Intercambio "Evento Conjunto de Capacitación de Operaciones Especiales (J-CET)". Centrado en asistencia humanitaria y la respuesta ante una crisis con foco especial en operaciones terrestres defensivas conjuntas, con las fuerzas especiales de las tres armas. Este evento es similar a los años anteriores, los cuales fueran de gran éxito para ambos países. Solicitamos que, en esta oportunidad por las características del ejercicio, el Ejército Nacional con sus Fuerzas Especiales, sean los que reciban el evento y los principales organizadores. Este intercambio de capacitación se centrará en Jos conceptos básicos de la acción directa, tácticas de ruptura de unidades pequeñas, combate cuerpo a cuerpo, atención de bajas en combate táctico, procedimientos con tropas en operaciones marítimas. Procedimientos avanzados para equipos tácticos, de manera de tener unidades de operaciones especiales en óptimas condiciones, a efectos de poder brindar protección a la población civil en el marco de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. SOCSOUTH ha realizado ejercicios J-CET con Uruguay todos los años durante los últimos tres años. Las unidades anfitrionas han rotado entre el Batallón de Infantería Nº l4, el Comando de Infantería de Marina, y más recientemente, el Comando de Operaciones Especiales de Ja Fuerza Aérea. Para el ejercicio, el mencionado personal traerá armas personales con el efecto de entrenar con las mismas. La fecha seria desde el 6 de abril hasta el 15 de mayo de 2025. Atento a lo expuesto y para poder comenzar las gestiones de avanzada para realizar el intercambio, se solicita que se autorice el arribo de un equipo de 4 representantes en los próximos 90 días (con fecha a coordinar con las fuerzas)", expresa la nota que se convirtió en proyecto de ley.

Otro Regalo de Lacalle Pou

El 10 de febrero de este año el ex Presidente Lacalle Pou remite a la Asamblea General el Proyecto de ley que finalmente es aprobado por el Plenario del Senado.

El proyecto de un solo articulo fundamenta: "El Poder Ejecutivo cumple en dirigirse a ese Cuerpo, remitiendo el Proyecto de Ley, a los efectos de que se conceda la autorización establecida por el numeral 11) del artículo 85 de la Constitución de la República, para el ingreso al territorio nacional de una delegación de 1 O (diez) efectivos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América, que concurre con su armamento individual, equipo y munición, a los efectos de participar en la ejecución del "Evento Conjunto de Capacitación de Operaciones Especiales (JCET)", en el período comprendido entre el 6 de abril y el 15 de mayo de 2025. Cabe destacar que la participación en estas actividades permitirán estrechar los lazos de unión e integración militar entre los Ejércitos, fortalecer y fomentar la cooperación institucional, profundizar en un entendimiento mutuo de los procedimientos, métodos y técnicas a emplear en operaciones militares y compartir e intercambiar experiencias que permitan afrontar los nuevos desafíos. Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece".

El articulo votado reza: " Autorízase el ingreso al territorio nacional de una delegación de 10 (diez) efectivos de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América , que concurre con su armamento individual, equipo y munición, a los efectos de participar en la ejecución del "Evento Conjunto de Capacitación de Operaciones Especiales (J-CET)", en el período comprendido entre el 6 de abril y el 15 de mayo de 2025".

El senado votó el proyecto de ley en el medio de algunos fuegos de artificios que la oposición no desaprovechó para evidenciar la contradicción que representaba para el Frente Amplio votar el proyecto.

Seguramente la bancada oficialista sopesó la política diplomática de no desandar un nuevo proyecto que heredó del Gobierno de Lacalle, pero como en su momento el diputado Guillermo Chiflet en diputados, aunque sin renuncia a la banca, el Senador Comunista hizo en sala sus reparos: "El Frente Amplio mal que me pese no cambia de opinión porque ya ha votado a favor de estos proyectos. Estuve en minoría antes y ahora. Estoy en contra por razones de fondo. Es imposible entender la historia de nuestra América sin entender la injerencia del gobierno de Estados Unidos (...) ¿Tenemos reparos? Si, tenemos reparos, independientemente de que seamos minoría en este tema en nuestra bancada, y esos reparos están en el programa de gobierno del Frente Amplio", agregó.

El Frente Amplio y el mapa geopolítico

Andrade seguramente hace referencia al Capitulo sobre Soberanía que el Frente Amplio explicita en la coyuntura: "El mundo actual se caracteriza por cambios relevantes en las relaciones de poder mundial, lo que genera importantes inestabilidades e incertidumbres. En este escenario internacional, tampoco América Latina escapa a dicha serie de cambios vertiginosos a partir de una nueva ofensiva imperialista y surgimiento de sectores de ultraderecha populistas (...) El poderío militar de las grandes potencias continúa siendo una amenaza importante para la paz mundial. El complejo militar-industrial busca asegurarse una demanda efectiva y real, producto de las guerras en curso y de las mutuas estrategias ofensivas-defensivas. Para hacerse de tal dominio utilizan todos los medios: políticos, económicos, socioculturales y militares, dónde las intervenciones en formatos híbridos son cada vez más frecuentes".

El mismo capitulo define en el rol de Uruguay como nación: "En esa estrategia, las prácticas imperialistas configuran una de las principales hipótesis de conflictos. En este contexto, debemos posicionar a Uruguay desde sus señas históricas de identidad y sobre la base de los principios y valores de nuestra fuerza política, que son comunes a los de las grandes mayorías. Un pensamiento latinoamericanista e internacionalista basado en el compromiso con los derechos humanos y la democracia, de respeto irrestricto a la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones y a la autodeterminación de los pueblos; el apego al derecho internacional, el multilateralismo, el regionalismo y la integración dinámica y real con la región (...)"Desde nuestra concepción artiguista, la defensa de la soberanía se asienta en la integración de los pueblos, hacia la construcción de la Patria Grande, atendiendo especialmente los aspectos fronterizos y transfronterizos".

Las OPV

Quién quiera por fuera de los debates teóricos y mediciones de apego o no a las definiciones programáticas tener un ejemplo claro de como se impone la injerencia militar de Estados Unidos en la región, conviene recordar el asunto de las dos famosas OPV que habían sido ofrecidas por una empresa China, y que luego de llamados de advertencia de la Embaja de Estados Unidos en Uruguay, terminaron en la aventura de construirse en un puerto español de Vigo, país integrante de la OTAN".

En febrero del 2023 los representantes de la empresa china CSTC pretendían plantear una segunda rebaja al precio ofertado, pretendían porque desde hacía un tiempo el ministerio no les atendía el teléfono. Hay que recordar, además, que por encima de los costos manejados en su momento, hubo una fuerte presión desde la embajada de Estados Unidos para que no se compraran las lanchas a la empresa China. En su oportunidad los norteamericanos hicieron saber al senador Carlos Camy de su malestar ante la posibilidad del negocio. El 27 de junio un enviado para Latinoamérica de la República Popular China, el embajador y el agregado militar en Uruguay se reunieron con Lacalle para, entre otros temas, deslizar su malestar por el informe del contraalmirante Gustavo Musso que rechazaba la propuesta de la empresa china por los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China. Pero para comprender el proceso de ir dejando por el camino la propuesta china, remitámonos al informe que en su momento realizó Javier Bonilla para la publicación Defensa.com, cuyo articulo mencionamos en nuestro articulo "Javier Garcia y los fabricantes de la lanchitas del Parque Rodó".

Los programas de Entrenamiento de Intercambio Conjunto Combinado ( JCET)

Iniciados en la década de 1970, los programas JCET se expandieron en 1988 a Bélgica , Dinamarca , Alemania Occidental e Italia . Un informe del Pentágono de 1997, año de un JCET en Guinea Ecuatorial , afirmaba que un programa JCET «implica pequeños despliegues de personal de operaciones especiales —a veces menos de una docena de efectivos— que realizan ejercicios conjuntamente con fuerzas de seguridad extranjeras para entrenar a los participantes en diversas áreas que «perfeccionan las habilidades esenciales de la lista de tareas de las misiones de las SOF... y mejoran las habilidades del país anfitrión». En 1997, había 101 programas JCET en funcionamiento en todo el mundo, y 95 en 1998.

Del 30 de mayo al 30 de junio de 2006, el ejército estadounidense llevó a cabo un programa JCET en el que participaron Albania , Croacia y Macedonia . El curso incluyó clases sobre "liderazgo y planificación, puntería con rifle y técnicas de instrucción, combate cuerpo a cuerpo y operaciones militares en entornos urbanos, tácticas de unidades pequeñas, procedimientos básicos de liderazgo de tropas individuales y habilidades de combate colectivo", con la participación de más de 100 efectivos estadounidenses.

Sin embargo a nivel internacional, existe la preocupación de que las fuerzas entrenadas por las Fuerzas Especiales estadounidenses utilicen sus nuevas habilidades para cometer crímenes de guerra en sus países de origen, lo que representaría una amenaza para la estabilidad de las regiones.

Existe la preocupación de que, como indica una de las directivas de la Declaración de Postura de las Fuerzas de Operaciones Especiales de 1998, los JCET fomentan el entrenamiento de fuerzas paramilitares para combatir la anarquía y la insurgencia, lo que podría desestabilizar a los gobiernos locales. Un informe sobre el tema afirma que «Las fuerzas armadas fortalecidas por Estados Unidos podrían acabar derrocando a los mismos gobiernos democráticos que los responsables políticos estadounidenses quieren mantener en el poder».

También existe preocupación sobre la divulgación completa de las actividades del JCET al Gobierno de los Estados Unidos por parte de las fuerzas armadas, ya que los informes actuales al Congreso (conocidos como el informe de la Sección 2011) [ 12 ] no están obligados a mencionar los programas del JCET relacionados con actividades antinarcóticos o antiterroristas, aunque estos constituyen una parte importante del programa mundial del JCET, particularmente en Latinoamérica .