Ministerio del Interior avanza en medidas alternativas en seguridad pública

El alquiler de estos localizadores será de a grupos —según las características propias de cada dispositivo—, que tendrán distintos plazos de arrendamiento dependiendo de su destino.

Habrá 200 equipos destinados a violencia doméstica durante 22 meses. Otros 200 equipos se volcarán a violencia doméstica durante 19 meses. Otros 200 equipos destinados a violencia doméstica durante 13,5 meses. Unos 1.000 equipos para libertad asistida y salidas transitorias de reclusos por 10 meses. Y los restantes 1.000 equipos para libertad asistida y salidas transitorias de reclusos por un estimado de 24 meses.

Además del trámite en curso para el arrendamiento de estos dispositivos, el Ministerio del Interior cuenta con 2.130 servicios activos de los 2.300 disponibles para casos de violencia doméstica y de género, según publica este viernes El País. Además, la cantidad de dispositivos empleados para casos de libertad vigilada y prisiones domiciliarias está en torno a los 1.000.

Convenio con Antel

El ministro Carlos Negro habló en M24 y planteó la interrogante de si las tobilleras electrónicas "están siendo suficientes o hay que pensar en un complemento". "Nosotros pensamos en un complemento", expresó el jerarca y contó que se está avanzando en un convenio con Antel para entregar celulares a personas deunciantes a las que no se le coloque tobillera, para que así tengan una vía de comunicación y respuesta "más rápida de la Policía".

Estos tendrán un botón de pánico, la posibilidad de una llamada rápida al 911 y un servicio de mensajería 24 horas. El ministro aseguró que el plan está "avanzando" pero todavía no ha puesto en marcha.