Ministerio del Interior presentó cientos de vehículos nuevos para la Policía y Bomberos

El Ministerio del Interior presentó este martes 2 de diciembre una parte de los 600 vehículos nuevos que forman parte del recambio anual de la flota. Las flamantes unidades serán utilizadas por los distintos destacamentos de la Policía Nacional como del departamento de Bomberos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La presentación se realizó en la Plaza de Armas de la Dirección Nacional de la Educación Policial y contó con la presencia del Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, del Director General de Secretaría, Dr. Gerardo Siri, del Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, del Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, del Director de la Educación Policial, Comisario General Henry de León, y del Encargado del Área de Gestión Vehicular, Comisario Mayor Pablo Vichi.
Durante la actividad, Vichi detalló que este recambio incluyó vehículos de dos y cuatro ruedas, entre ellos, motos, autos, camionetas, furgones y minibuses, que ya fueron distribuidos y desplegados en todas las Jefaturas de Policía del interior, así como en las Direcciones Nacionales y Generales y pasarán a reforzar el patrullaje policial en todo el país.
Entre las áreas especialmente fortalecidas se destacó a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que completó el recambio de sus camionetas 4x4, todas ellas, actualmente, operativas y en funciones.
Proceso de recambio completado
Estas unidades forman parte del proceso de renovación previsto para este año, cumpliendo con los criterios establecidos de recambio cada dos años o a los 70.000 kilómetros.
Con esta entrega, Interior cumplió con los objetivos trazados, sustituyendo la totalidad de las unidades previstas para el 2025.
Finalmente, desde el Área de Gestión Vehicular se anunció que ya se encuentran en planificación nuevas licitaciones, con el propósito de continuar acompañando las necesidades operativas de las distintas unidades del Ministerio y asegurar la disponibilidad de medios adecuados para el servicio policial y de Bomberos.