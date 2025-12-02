Ministerio del Interior presentó cientos de vehículos nuevos para la Policía y Bomberos

Entre las áreas especialmente fortalecidas se destacó a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que completó el recambio de sus camionetas 4x4, todas ellas, actualmente, operativas y en funciones.

Camioneta

Proceso de recambio completado

Estas unidades forman parte del proceso de renovación previsto para este año, cumpliendo con los criterios establecidos de recambio cada dos años o a los 70.000 kilómetros.

Con esta entrega, Interior cumplió con los objetivos trazados, sustituyendo la totalidad de las unidades previstas para el 2025.

Finalmente, desde el Área de Gestión Vehicular se anunció que ya se encuentran en planificación nuevas licitaciones, con el propósito de continuar acompañando las necesidades operativas de las distintas unidades del Ministerio y asegurar la disponibilidad de medios adecuados para el servicio policial y de Bomberos.