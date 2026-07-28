Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Patrullaje

Ministerio del Interior sumará tres vehículos blindados más en agosto

Falla en uno de los vehículos fue corregida de inmediato, lo que permitió que el Cóndor continuara con los patrullajes y puestos de control previstos.

Ministerio del Interior sumará 3 nuevos Cóndor al patrullaje.

Ministerio del Interior sumará 3 nuevos Cóndor al patrullaje.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio del Interior incorporará otros tres vehículos blindados tipo Cóndor a partir de agosto, luego de la evaluación realizada durante las primeras semanas de funcionamiento del primero de estos móviles, cedido por el Ejército Nacional para tareas de patrullaje.

El vehículo fue noticia durante el fin de semana luego de que se detectara una falla mecánica mientras cumplía funciones. Sin embargo, según información reciente, el inconveniente fue solucionado en 20 minutos y el blindado retomó sus recorridas.

Falla corregida de inmediato

De acuerdo con un documento interno, las autoridades del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional realizan supervisiones permanentes sobre el funcionamiento del vehículo. En una de esas revisiones se detectó una falla que fue corregida de inmediato, lo que permitió que el Cóndor continuara con los patrullajes y puestos de control previstos.

Tras la reparación, el blindado recorrió distintas zonas de Montevideo, entre ellas el barrio Marconi, donde permaneció durante varias horas en tareas de vigilancia.

Durante el fin de semana también se observó un taco de madera colocado en una de las ruedas del vehículo mientras permanecía detenido. Operarios consultados explicaron que se trata de un elemento de sujeción que se utiliza de forma obligatoria cuando el blindado está estacionado, debido a su peso.

Según indicaron, el freno de mano funciona correctamente, pero el procedimiento establece que, mientras el vehículo permanece detenido, debe colocarse un elemento que impida cualquier desplazamiento. Agregaron que ese dispositivo forma parte del equipamiento habitual de los blindados y permanece siempre a bordo para su utilización cuando corresponde.

Con la aprobación del funcionamiento, el patrullaje y el uso operativo de estos vehículos, el Ministerio del Interior prevé incorporar otros tres blindados Cóndor durante el mes de agosto.

Te puede interesar