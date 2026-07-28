ASSE denunciará al exdirector del Hemocentro de Maldonado y le iniciará un sumario

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió presentar una denuncia penal por presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de Jorge Curbelo al frente del Hemocentro Regional de Maldonado.
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Además, el ente público dispuso iniciar un sumario administrativo al exdirector, con retención del 50% del sueldo y suspensión, así como ampliar la investigación para determinar si otros funcionarios omitieron denunciar las anomalías.
Las decisiones fueron adoptadas por el directorio del organismo y se basaron en una investigación administrativa que concluyó que el hemocentro acumuló un elevado número de consejerías pendientes a donantes cuyos análisis presentaban resultados serológicos reactivos, los cuales podrían indicar la posible presencia de enfermedades como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y sífilis.
No fueron notificadas en tiempo y forma
Según el informe, esas personas no fueron notificadas en tiempo y forma ni recibieron la orientación necesaria para acceder a estudios confirmatorios, tratamiento médico y medidas de prevención, lo que podría haber comprometido la salud pública.
El relevamiento también identificó incumplimientos en algunos procedimientos de donación de plaquetas. Si bien las muestras eran analizadas y las donaciones que no cumplían con los requisitos eran descartadas, en determinados casos, los estudios previos obligatorios se realizaban una vez iniciado el procedimiento en lugar de efectuarse antes, como establecen los protocolos.
Entre los antecedentes analizados, ASSE constató que los atrasos en las consejerías habían sido advertidos reiteradamente a la dirección del hemocentro mediante informes escritos, planillas de seguimiento y comunicaciones internas, sin que se adoptaran medidas suficientes para revertir la situación. Un informe de 2021 registraba 356 consejerías pendientes correspondientes al período 2017-2021, mientras que una revisión realizada este año detectó un total de 1.015 casos acumulados entre 2017 y 2026.