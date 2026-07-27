Montevideo será sede de debate de candidatos latinos para dirigir la ONU

El evento fue convocado por el Gobierno uruguayo -actual presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- junto con la Campaña GQUAL y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

El foro se celebrará de manera híbrida y contará con la participación presencial de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la exvicepresidenta segunda costarricense Rebeca Grynspan. Virtualmente se sumarán el diplomático argentino Rafael Mariano Grossi y la representante guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.

La cumbre busca capitalizar el peso de América Latina y el Caribe, que concentra cinco de las seis candidaturas oficiales a nivel global. En esta línea, en la cumbre de la Celac celebrada el pasado marzo en Bogotá, los 33 países del bloque reafirmaron que, en virtud del principio de rotación geográfica equitativa, es el momento de que la región encabece la Organización.

Detalles del debate

El debate, será moderado por la periodista mexicana Carmen Aristegui y permitirá a los aspirantes exponer sus propuestas sobre ejes críticos como la reforma de la ONU, la paz y seguridad frente a la delincuencia organizada transnacional, la crisis climática, la igualdad y el fortalecimiento de los derechos humanos. La dinámica garantizará la igualdad de condiciones, con tiempos equivalentes y un orden definido por sorteo.

A su vez, los candidatos responderán a preguntas de la audiencia y escucharán las intervenciones de las autoridades de los Estados de la Celac sobre las prioridades que requiere el nuevo liderazgo multilateral.

El encuentro se produce en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres -cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027-, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para iniciar las deliberaciones previas a su recomendación a la Asamblea General.