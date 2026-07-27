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Política

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Acto de solidaridad con Cuba recordó el aniversario del asalto al cuartel Moncada

El Teatro El Galpón fue sede del acto por los 73 años del asalto al cuartel Moncada, con mensajes de apoyo a Cuba y a la próxima brigada solidaria.

Solidaridad con Cuba.

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Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles realizaron este lunes en el Teatro El Galpón un acto en homenaje a los 73 años del asalto al cuartel Moncada, ocurrido el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba, y reafirmaron su apoyo al pueblo cubano mediante la presentación de la brigada solidaria que viajará a la isla en enero de 2027.

La apertura estuvo marcada por los agradecimientos a las autoridades y trabajadores del teatro, a los artistas que participaron de forma solidaria y al cuerpo diplomático de la Embajada de Cuba en Uruguay. Los organizadores también destacaron la presencia del público que acompañó la conmemoración.

Uno de los momentos centrales del acto fue la presentación de los integrantes de la próxima brigada solidaria que viajará a Cuba en enero de 2027. Los futuros brigadistas fueron recibidos con un aplauso por parte del público presente.

Brigada solidaria

Durante la actividad, representantes de la brigada señalaron la importancia de promover la participación de las nuevas generaciones en los asuntos sociales y políticos, tanto a nivel local como internacional. En ese sentido, sostuvieron que "recordar el Moncada no es solo mirar el pasado, es preguntarnos qué lugar ocupamos hoy y qué estamos dispuestos a hacer para construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida".

Los oradores también expresaron que la brigada tendrá como objetivo difundir en Uruguay la situación que atraviesa Cuba, promover actividades de apoyo y desarrollar tareas voluntarias durante su estadía en la isla.

Asimismo, afirmaron que buscarán "colocar con firmeza a los verdaderos responsables de la situación" que vive el país caribeño y mantener el respaldo al pueblo, al Gobierno y a la Revolución Cubana.

Homenaje a Cuba

El acto concluyó con una referencia al pensamiento de José Martí. Los integrantes de la brigada citaron la frase: "Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse", como parte del mensaje final de la conmemoración, que culminó con expresiones de apoyo y solidaridad hacia el pueblo cubano.

El comité organizador está integrado por el Pit-Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Asociación de Ex Presos Políticos, el Centro El Galpón, la Asociación de Médicos Graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Uruguay y la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, entre otras organizaciones.

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