Acto de solidaridad con Cuba recordó el aniversario del asalto al cuartel Moncada

Brigada solidaria

Durante la actividad, representantes de la brigada señalaron la importancia de promover la participación de las nuevas generaciones en los asuntos sociales y políticos, tanto a nivel local como internacional. En ese sentido, sostuvieron que "recordar el Moncada no es solo mirar el pasado, es preguntarnos qué lugar ocupamos hoy y qué estamos dispuestos a hacer para construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida".

Los oradores también expresaron que la brigada tendrá como objetivo difundir en Uruguay la situación que atraviesa Cuba, promover actividades de apoyo y desarrollar tareas voluntarias durante su estadía en la isla.

Asimismo, afirmaron que buscarán "colocar con firmeza a los verdaderos responsables de la situación" que vive el país caribeño y mantener el respaldo al pueblo, al Gobierno y a la Revolución Cubana.

Homenaje a Cuba

El acto concluyó con una referencia al pensamiento de José Martí. Los integrantes de la brigada citaron la frase: "Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse", como parte del mensaje final de la conmemoración, que culminó con expresiones de apoyo y solidaridad hacia el pueblo cubano.

El comité organizador está integrado por el Pit-Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Asociación de Ex Presos Políticos, el Centro El Galpón, la Asociación de Médicos Graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Uruguay y la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, entre otras organizaciones.