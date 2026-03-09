Ministros se reúnen este lunes con Orsi para avanzar sobre varios temas de la agenda 2026

Proyección para 2026

En el plano económico, el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar en el primer semestre de este año una “ley de competitividad e innovación”, según anunció Orsi la semana pasada. La iniciativa fue recibida con “alegría” y “ansiedad”, “porque no es un tema para demorarse”, según manifestó el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Nicolás Olivera.

De acuerdo al informe anual que envió recientemente el Poder Ejecutivo al Parlamento, la agenda del equipo económico en 2026 “estará orientada a apuntalar la inversión y la competitividad con el fin de lograr mayores recursos para fortalecer la matriz de protección social”. En ese sentido, “se trabajará en facilitar el comercio, la promoción de la competencia y una agenda de inversión pública en agua, saneamiento, vialidad, ferrocarril, vivienda, infraestructura local y movilidad metropolitana”.

A mediados de este mes, de acuerdo a lo que informó Orsi, el gobierno presentará la Estrategia Nacional de Riego, que está siendo coordinado por el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre.

En abril, en tanto, se desplegará el programa Más Barrio en el barrio Cerro Norte; se trata de “una política integral para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia en zonas de alta exclusión”, según señaló Orsi. En paralelo, el gobierno presentará en este mes el Plan Nacional de Seguridad Pública.

En materia de seguridad pública, además, el Poder Ejecutivo enviará dos proyectos de ley: uno para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otro para reformar el Código del Proceso Penal.

Otro de los asuntos de inminente resolución en la órbita del Poder Ejecutivo es la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley sobre empleo juvenil. Según Orsi, había dicho que la iniciativa se presentará “en un corto plazo”. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya tiene un documento redactado que espera presentar este lunes.