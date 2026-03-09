Puerto: están muy cerca de llegar a un acuerdo entre empresarios y trabajadores

En un principio de las negociaciones realizadas en los últimos meses del año pasado, el gremio reclamó que se garantizaran 13 salarios para cada trabajador. El Centro de Navegación rechazó esta propuesta porque entendía que ello significaba, como ocurrió en años anteriores, que operarios portuarios percibieran ingresos sin trabajar. Es decir, los trabajadores cobraban jornales aunque no hubieran barcos en los muelles.

El sindicato planteó, en su propuesta, que las empresas debían asumir el compromiso, en caso de requerir trabajadores para operativas de buques, de convocar a aquellos obreros que fueron llamados a prestar tareas en las operativas previas. También considera que las empresas mantendrán a los trabajadores registrados en forma continua ante el Banco de Previsión Social durante la vigencia del vínculo laboral. Y señala que la baja ante el BPS únicamente procederá en caso de cese definitivo de la relación laboral.

Según se supo, el sindicato portuario está dispuesto a aceptar que los trabajadores deban realizar cinco jornales para poder cobrar 13.

También aceptó la propuesta del Centro de Navegación de crear una comisión para estudiar el tema.

Acuerdo

El miércoles 4 se realizó una reunión de la directiva del Centro de Navegación para analizar la propuesta del sindicato portuario.

El sector empresarial está de acuerdo con el gremio de que no se realice el correctivo de casi un 1% por inflación. Es decir, las empresas adelantaron más dinero calculando una inflación más elevada y ello determina un ajuste a la baja de un 1%.

El sindicato pidió que no se realice el ajuste y los empresarios están de acuerdo con ello. A cambio, pedirán en el Ministerio de Trabajo que el convenio se extienda durante seis meses más. Es decir, que el acuerdo sea retroactivo a junio de 2025 y se extienda hasta diciembre de 2027.

Desde el sector empresarial se considera que se está cerca de la firma de un acuerdo con el gremio sobre los jornales asegurados y en no tocar los ingresos de los trabajadores para aplicar un correctivo por inflación.

El mismo miércoles, el Centro de Navegación solicitó al Ministerio de Trabajo que postergara la reunión de los Consejos de Salarios prevista para el jueves pasado y que la corriera para esta semana.

El Ministerio de Trabajo está elaborando una propuesta sobre los jornales asegurados y el 1% y en un principio habría acuerdo de empresarios y trabajadores sobre la iniciativa.

Agregó que si el sindicato plantea alguna objeción a la propuesta del Ministerio de Trabajo, el sector empresarial pedirá la votación. Dicha propuesta ya cuenta con el visto bueno del Centro de Navegación. El sindicato, en caso de no aceptarla, quedaría en minoría.