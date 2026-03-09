Irán advierte que el petróleo podría superar los 200 dólares si continúan los ataques

En una declaración que ha sacudido los mercados energéticos globales, el portavoz de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió este domingo que el precio del crudo podría dispararse por encima de los 200 dólares por barril si Estados Unidos e Israel no cesan sus ataques contra la infraestructura de combustible y servicios del país.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Una advertencia a la estabilidad regional
Tras los recientes bombardeos israelíes contra depósitos de petróleo en Teherán, que provocaron incendios masivos y la destrucción de activos estratégicos el pasado sábado, Irán ha condicionado su respuesta a la presión que los países vecinos ejerzan sobre Washington y Tel Aviv.
El portavoz denunció estos actos como "cobardes y bárbaros" y subrayó que, aunque Irán posee la capacidad ofensiva para identificar y atacar infraestructuras similares en todo Oriente Medio, se ha abstenido de hacerlo por respeto a los pueblos musulmanes de la región. Sin embargo, advirtió que esta paciencia tiene un límite:
"Si pueden soportar los 200 dólares por barril, continúen este juego. De lo contrario, se tomarán medidas similares en la región para que las llamas de la guerra no se propaguen aún más".
Impacto inmediato en los mercados
La amenaza ya ha tenido un eco directo en la economía mundial. Los futuros del crudo Brent superaron los 110 dólares por barril este domingo, lo que supone un incremento del 14 % en solo 24 horas. La volatilidad es extrema: en el último mes, el precio ha escalado un 50 % respecto al mismo periodo de 2025.