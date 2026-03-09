Irán advierte que el petróleo podría superar los 200 dólares si continúan los ataques

"Si pueden soportar los 200 dólares por barril, continúen este juego. De lo contrario, se tomarán medidas similares en la región para que las llamas de la guerra no se propaguen aún más".

Impacto inmediato en los mercados

La amenaza ya ha tenido un eco directo en la economía mundial. Los futuros del crudo Brent superaron los 110 dólares por barril este domingo, lo que supone un incremento del 14 % en solo 24 horas. La volatilidad es extrema: en el último mes, el precio ha escalado un 50 % respecto al mismo periodo de 2025.