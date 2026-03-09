El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado en Colombia

Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia en la oposición con el regreso del uribismo a su liderazgo cuatro años después de quedar en cuarto lugar.

25 senadores

Pacto Histórico obtendría 25 senadores, cinco más que en la anterior legislatura, y suma casi dos millones de votos adicionales respecto a los comicios previos. Centro Democrático mejora igualmente sus resultados y alcanza los 17 escaños. Las formaciones tradicionales, como el Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Conservador o Partido de la U, retroceden en representación, aunque continúan siendo actores relevantes.

La ultraderecha irrumpe con una nueva agrupación en el Senado gracias a los cuatro puestos conseguidos por Salvación Nacional, la formación que respalda al aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

Carrera presidencial

De forma paralela, el país ha escogido en primarias a los tres últimos aspirantes que completan la lista de candidatos a la Presidencia, en la que ya figuraban otros siete nombres, entre ellos Iván Cepeda, que busca dar continuidad al rumbo progresista iniciado por Petro.

Sin sobresaltos en las internas de este domingo, el uribismo ha proclamado a Paloma Valencia como su candidata, con más de 3,2 millones de votos, el 45,7% de los emitidos en la consulta, situándose como la tercera opción de una terna en la que también figuran Cepeda y De la Espriella.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ha logrado igualmente un puesto en la contienda presidencial, al igual que Roy Barreras, el otro representante de la izquierda colombiana, aunque ambos con apoyos sensiblemente menores.