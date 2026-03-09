El partido de Petro, Pacto Histórico, gana las elecciones al Senado en Colombia

Pacto Histórico, el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha alzado este domingo como el más votado para el Senado, reuniendo algo menos del 23% de los votos, unos siete puntos por encima de la formación que lidera el exdirigente Álvaro Uribe, Centro Democrático, según los datos preliminares.
Con más de 4,4 millones de votos, un 22,7% del total de los emitidos, Pacto Histórico será el mayor grupo de la Cámara Alta, seguido por Centro Democrático, que suma un 15,6%, algo más de 3 millones de votos, según los resultados preliminares publicados por la Registraduría colombiana.
Les siguen el Partido Liberal, con un 11,7%; Alianza por Colombia (centro), con un 9,8%, y el Partido Conservador, con un 9,6%. Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8,1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6,4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4,6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.
Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia en la oposición con el regreso del uribismo a su liderazgo cuatro años después de quedar en cuarto lugar.
25 senadores
Pacto Histórico obtendría 25 senadores, cinco más que en la anterior legislatura, y suma casi dos millones de votos adicionales respecto a los comicios previos. Centro Democrático mejora igualmente sus resultados y alcanza los 17 escaños. Las formaciones tradicionales, como el Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Conservador o Partido de la U, retroceden en representación, aunque continúan siendo actores relevantes.
La ultraderecha irrumpe con una nueva agrupación en el Senado gracias a los cuatro puestos conseguidos por Salvación Nacional, la formación que respalda al aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.
Carrera presidencial
De forma paralela, el país ha escogido en primarias a los tres últimos aspirantes que completan la lista de candidatos a la Presidencia, en la que ya figuraban otros siete nombres, entre ellos Iván Cepeda, que busca dar continuidad al rumbo progresista iniciado por Petro.
Sin sobresaltos en las internas de este domingo, el uribismo ha proclamado a Paloma Valencia como su candidata, con más de 3,2 millones de votos, el 45,7% de los emitidos en la consulta, situándose como la tercera opción de una terna en la que también figuran Cepeda y De la Espriella.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ha logrado igualmente un puesto en la contienda presidencial, al igual que Roy Barreras, el otro representante de la izquierda colombiana, aunque ambos con apoyos sensiblemente menores.