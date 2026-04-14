Misión Especial BID-OEA trabaja con Interior para combatir el tráfico ilícito de armas y municiones

Por el Ministerio del Interior participaron la Ministra Interina del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario Mayor Alfredo Clavijo y Comisario General (R) Robert Taroco; la Directora Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche; el Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Dr. Diego Sanjurjo; y el Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), Dr. Emiliano Rojido.

Cooperación para control de armas: tráfico ilegal, uso criminal y homicidios

En apoyo al PNSP, y a través de un trabajo técnico basado en la evidencia, esta instancia de cooperación interinstitucional tiene como objetivo el control de armas ilegales, el uso de armas en hechos delictivos y la reducción de los homicidios.

Esta sinergia que se hace de proyectos con Uruguay “permitirán identificar hitos del Plan Nacional de Seguridad Pública que van a ser beneficiosos para obtener recursos y así seguir trabajando en el cumplimiento del Plan Nacional”, indicó la Ministra Interina, Cra. Gabriela Valverde.

MI BID

Visitas que realizará la Misión Especial BID-OEA

Para la implementación de esta Misión se visitarán Direcciones y Departamentos del Ministerio del Interior para conocer in situ las condiciones de almacenamiento y seguridad física del material, profundizar en el control de armas y municiones, y profundizar información sobre flujos operativos, las capacidades técnicas y las dinámicas, rutas y desvíos del tráfico de armas.

Además, junto a la Dirección Nacional de Aduanas se visitará el Puerto de Montevideo para conocer la infraestructura, las condiciones operativas de fiscalización y los mecanismos de control fronterizo aplicados al ingreso y egreso de armas y municiones, así como la articulación interinstitucional y la percepción institucional sobre flujos ilícitos.

El Poder Judicial también tiene un rol importante en esta Misión, ya que los encuentros permitirán conocer la perspectiva judicial sobre delitos vinculados a armas y municiones, obstáculos procesales, gestión de evidencia y necesidades de especialización para incluir dicha perspectiva.

También se visitarán dependencias del Ministerio de Defensa para el control y fiscalización de los accesos fluviales, marítimos y del aeropuerto del país, articulación interinstitucional, y percepción sobre rutas y modalidades de tráfico ilícito de armas.