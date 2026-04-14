Misión Especial BID-OEA trabaja con Interior para combatir el tráfico ilícito de armas y municiones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) trabajarán en conjunto con el Ministerio del Interior en el marco de Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), del 13 al 16 de abril, para el inicio de acciones referentes al tráfico ilícito de armas y municiones en Uruguay.
En la tarde de este lunes 13 de abril previo a la apertura en la Sala de Conferencia del Ministerio del Interior, se realizó una reunión técnica en la sede del Ministerio del Interior donde participaron autoridades y técnicos tanto del BID como de la OEA.
Por la OEA participaron la Representante Nacional en Uruguay, Claudia Barrientos; la Jefa de la Sección de Armas Convencionales, Municiones y Explosivos, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Pier Angelli de Luca; y el Coordinador Regional del Programa de Asistencia para el Control de Armas y Municiones (PACAM) del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Carlos J. Orozco.
Por el Ministerio del Interior participaron la Ministra Interina del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya; los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario Mayor Alfredo Clavijo y Comisario General (R) Robert Taroco; la Directora Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche; el Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Dr. Diego Sanjurjo; y el Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), Dr. Emiliano Rojido.
Cooperación para control de armas: tráfico ilegal, uso criminal y homicidios
En apoyo al PNSP, y a través de un trabajo técnico basado en la evidencia, esta instancia de cooperación interinstitucional tiene como objetivo el control de armas ilegales, el uso de armas en hechos delictivos y la reducción de los homicidios.
Esta sinergia que se hace de proyectos con Uruguay “permitirán identificar hitos del Plan Nacional de Seguridad Pública que van a ser beneficiosos para obtener recursos y así seguir trabajando en el cumplimiento del Plan Nacional”, indicó la Ministra Interina, Cra. Gabriela Valverde.
Visitas que realizará la Misión Especial BID-OEA
Para la implementación de esta Misión se visitarán Direcciones y Departamentos del Ministerio del Interior para conocer in situ las condiciones de almacenamiento y seguridad física del material, profundizar en el control de armas y municiones, y profundizar información sobre flujos operativos, las capacidades técnicas y las dinámicas, rutas y desvíos del tráfico de armas.
Además, junto a la Dirección Nacional de Aduanas se visitará el Puerto de Montevideo para conocer la infraestructura, las condiciones operativas de fiscalización y los mecanismos de control fronterizo aplicados al ingreso y egreso de armas y municiones, así como la articulación interinstitucional y la percepción institucional sobre flujos ilícitos.
El Poder Judicial también tiene un rol importante en esta Misión, ya que los encuentros permitirán conocer la perspectiva judicial sobre delitos vinculados a armas y municiones, obstáculos procesales, gestión de evidencia y necesidades de especialización para incluir dicha perspectiva.
También se visitarán dependencias del Ministerio de Defensa para el control y fiscalización de los accesos fluviales, marítimos y del aeropuerto del país, articulación interinstitucional, y percepción sobre rutas y modalidades de tráfico ilícito de armas.