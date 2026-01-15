Incautaron varias armas de fuego y municiones en Nuevo París, Prado y una iglesia de Cerro Norte

Uno de los operativos se llevó a cabo en un centro religioso que funciona como iglesia, ubicado en las inmediaciones de las calles Joaquín Martori y Santín Carlos Rossi (entre Cerro Norte y La Paloma) donde se hallaron escopetas y municiones.

Durante los operativos fueron detenidos tres hombres, uno de 28 años y dos de 60, todos sin antecedentes penales. Según información policial, las actuaciones continúan en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

La investigación

La investigación se inició luego de que efectivos de la Seccional 24 (Cerro) tomaran conocimiento de que un joven estaría ofreciendo armas de fuego a través de la red social Facebook.

Tras recabar información y realizar tareas de inteligencia, se avanzó en la causa por tráfico interno de armas, lo que derivó en los allanamientos concretados este jueves.

En el marco de la investigación por la tenencia, presunta fabricación y comercialización ilegal de armas, fueron detenidos tres hombres, uno de 28 años y dos de 60 años

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 9º Turno, a cargo del fiscal Fernando Romano.

En tanto, Policía Científica trabaja en las pericias sobre las armas incautadas para avanzar en la investigación.