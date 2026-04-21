Turismo Social: subsidios de hasta $10.000 para personas de bajos ingresos

En el marco del Consejo de Ministros encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el Ministro de Turismo, Pablo Menoni, presentó hoy la modernización del Sistema Nacional de Turismo Social. La iniciativa busca democratizar el acceso al ocio mediante un sistema de subsidios escalonados y una nueva plataforma digital de gestión.
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El Turismo como Derecho: subsidios y digitalización
La nueva política de Turismo Social establece un sistema de apoyo económico directo basado en los ingresos de los beneficiarios (medidos en BPC):
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Subsidio del 100% ($10.000): Para personas con ingresos de hasta 3 BPC.
Subsidio del 40%: Para ingresos de entre 3 y 6 BPC.
Subsidio del 20%: Para ingresos de entre 6 y 10 BPC.
Este beneficio cubre una experiencia completa de dos noches (traslado, alojamiento y gastronomía). El programa contará con un presupuesto de 20 millones de pesos para 2026, que ascenderá a 30 millones anuales en los ejercicios siguientes. "Consideramos el turismo como un derecho humano", afirmó el ministro Menoni, destacando que la implementación comenzará con cupos para jubilados y usuarios de Uruguay Crece Contigo.
Inversiones que superan los 1.000 millones de dólares
Tras su regreso de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en España, el presidente Orsi analizó junto al gabinete el robusto flujo de inversiones privadas en el país:
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Telecomunicaciones: La empresa Tigo confirmó una inversión de 600 millones de dólares.
Hotelería y Empleo: El grupo JHSF Península concretó la compra del complejo Enjoy Punta del Este, proyectando una inversión de 400 millones de dólares y asegurando la continuidad de 1.000 puestos de trabajo.
Desarrollo Regional: Se destacó el lanzamiento del Polo Logístico Florida y la construcción de un nuevo centro comercial en Colonia del Sacramento, que generará 250 empleos directos.
Infraestructura y el Plan "Más Barrio"
En materia de obras públicas, la ministra Lucía Etcheverry (MTOP) informó sobre un plan de infraestructura superior a los 2.000 millones de dólares para el periodo actual.
Complementariamente, Menoni anunció el inicio del Plan "Más Barrio" en Cerro Norte para este jueves. Esta intervención multidisciplinaria (seguridad, vivienda e infraestructura) contará con 160 funcionarios y se extenderá progresivamente a Maldonado, Las Piedras, Durazno y Rivera.
Innovación en Conectividad Aérea
Para finalizar, el Ministerio de Turismo adelantó dos mecanismos de incentivos para aerolíneas:
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Devolución en efectivo para compañías que incrementen la llegada de turistas extranjeros.
Incentivos para nuevas rutas, cuya reglamentación estará lista en un plazo de 30 a 60 días.