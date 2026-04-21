Turismo Social: subsidios de hasta $10.000 para personas de bajos ingresos

Inversiones que superan los 1.000 millones de dólares

Tras su regreso de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en España, el presidente Orsi analizó junto al gabinete el robusto flujo de inversiones privadas en el país:

Telecomunicaciones: La empresa Tigo confirmó una inversión de 600 millones de dólares .

Hotelería y Empleo: El grupo JHSF Península concretó la compra del complejo Enjoy Punta del Este , proyectando una inversión de 400 millones de dólares y asegurando la continuidad de 1.000 puestos de trabajo.

Desarrollo Regional: Se destacó el lanzamiento del Polo Logístico Florida y la construcción de un nuevo centro comercial en Colonia del Sacramento, que generará 250 empleos directos.

Infraestructura y el Plan "Más Barrio"

En materia de obras públicas, la ministra Lucía Etcheverry (MTOP) informó sobre un plan de infraestructura superior a los 2.000 millones de dólares para el periodo actual.

Complementariamente, Menoni anunció el inicio del Plan "Más Barrio" en Cerro Norte para este jueves. Esta intervención multidisciplinaria (seguridad, vivienda e infraestructura) contará con 160 funcionarios y se extenderá progresivamente a Maldonado, Las Piedras, Durazno y Rivera.

Innovación en Conectividad Aérea

Para finalizar, el Ministerio de Turismo adelantó dos mecanismos de incentivos para aerolíneas: