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Concurso abierto

Interior lanza megallamado: casi 650 vacantes para ingresar a la Policía en todo el país

Ministerio del Interior realizó un llamado para ingresar a la Policía en todo el país y cubrir casi 650 vacantes. Las inscripciones están abiertas hasta mayo.

Ministerio del Interior realiza llamado.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio del Interior abrió un llamado a concurso abierto de oposición y méritos para cubrir 648 vacantes de agentes en el Subescalafón Ejecutivo, en la jerarquía de agente Ejecutivo y agente Eventual. Las plazas estarán destinadas a Jefaturas Departamentales de Policía y otros organismos en todo el territorio nacional.

Inscripciones y requisitos

El período de inscripción se extiende desde el 20 de abril hasta el 10 de mayo de 2026, exclusivamente a través del formulario disponible en el sitio web oficial del Ministerio.

Podrán postularse ciudadanos naturales o legales de entre 18 y 35 años, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases del llamado.

Cobertura nacional por zonas

El proceso será de carácter multilocalidad, dividido en siete zonas que agrupan distintos departamentos:

  • Zona 1: Montevideo, San José, Canelones, Flores, Florida y Lavalleja

  • Zona 2: Maldonado y Rocha

  • Zona 3: Cerro Largo y Treinta y Tres

  • Zona 4: Rivera, Tacuarembó y Durazno

  • Zona 5: Artigas y Salto

  • Zona 6: Paysandú y Río Negro

  • Zona 7: Soriano y Colonia

Cada postulante deberá elegir una única zona, aunque podrá manifestar disponibilidad para ser convocado en otras en caso de agotarse las listas de prelación.

Cupos inclusivos

El llamado contempla acciones afirmativas previstas por ley:

  • 8% de las vacantes (52 cargos) para personas afrodescendientes

  • 2% (13 cargos) para víctimas de delitos violentos

  • 1% (6 cargos) para personas trans

Toda la información oficial y actualizaciones del proceso se publicarán exclusivamente en el sitio web del Ministerio, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados.

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