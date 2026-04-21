El Ministerio del Interior abrió un llamado a concurso abierto de oposición y méritos para cubrir 648 vacantes de agentes en el Subescalafón Ejecutivo, en la jerarquía de agente Ejecutivo y agente Eventual. Las plazas estarán destinadas a Jefaturas Departamentales de Policía y otros organismos en todo el territorio nacional.
Concurso abierto
Interior lanza megallamado: casi 650 vacantes para ingresar a la Policía en todo el país
Ministerio del Interior realizó un llamado para ingresar a la Policía en todo el país y cubrir casi 650 vacantes. Las inscripciones están abiertas hasta mayo.