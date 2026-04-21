Interior lanza megallamado: casi 650 vacantes para ingresar a la Policía en todo el país

Podrán postularse ciudadanos naturales o legales de entre 18 y 35 años, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases del llamado.

Cobertura nacional por zonas

El proceso será de carácter multilocalidad, dividido en siete zonas que agrupan distintos departamentos:

Zona 1: Montevideo, San José, Canelones, Flores, Florida y Lavalleja

Zona 2: Maldonado y Rocha

Zona 3: Cerro Largo y Treinta y Tres

Zona 4: Rivera, Tacuarembó y Durazno

Zona 5: Artigas y Salto

Zona 6: Paysandú y Río Negro

Zona 7: Soriano y Colonia

Cada postulante deberá elegir una única zona, aunque podrá manifestar disponibilidad para ser convocado en otras en caso de agotarse las listas de prelación.

Cupos inclusivos

El llamado contempla acciones afirmativas previstas por ley:

8% de las vacantes (52 cargos) para personas afrodescendientes

2% (13 cargos) para víctimas de delitos violentos

1% (6 cargos) para personas trans

Toda la información oficial y actualizaciones del proceso se publicarán exclusivamente en el sitio web del Ministerio, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados.