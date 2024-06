Muñoz: "Nuestro país es el que tiene más muertes por covid en el mundo"

A esto agregó "nuestro país el que es el que tiene más muertes por covid en el mundo" en relación a su población. Para Muñoz no era cierto que el Frente Amplio planteara una cuarentena obligatoria y si reconoció que hablaron de "bajar la movilidad" durante la fase más alta de la pandemia. "Qué mal que no le hicieron caso en el mes en que había que bajar la movilidad, y que mal que dijeron que el Frente Amplio decía que durante toda la pandemia había que bajar la movilidad. Eso es mentira, es tan falso como otras tantas falsedades que nos hemos acostumbrado a oír".

Muñoz y la salud de los uruguayos

En otros temas dijo "tenemos que tener claro que cuando estuvo el Frente Amplio no hubo dengue y había dengue en Argentina, Paraguay y en Brasil". Para Muñoz el tema del dengue está mal llevado por las actuales autoridades. "Ustedes vieron que se fuera a la casa de las personas y a los contactos a ver qué es lo que pasaba y se educara a la población, no, no se hizo nada" manifestó.

Sobre el Sistema Nacional de Salud indicó que se debe "volver a construir un sistema en el que los usuarios, los trabajadores y las empresas puedan lograr acuerdos y los acuerdos necesitan también, como todo en la vida, regulación y el ministerio necesita sin lugar a duda una mejor rectoría". Dijo que su apoyo a Carolina Cosse se debía a que "al igual que Tabaré Vázquez nació en un barrio obrero, sabe cuáles son las necesidades de las personas trabajadoras y humildes. Carolina desde estudiante estuvo militando porque estas personas tuvieran y nos dieran más posibilidades de vivir en una sociedad justa". "Y va a saber cuidar con honestidad los bienes públicos del país como una excelente madre de familia y además tenemos que salir de acá compañeros y compañeras teniendo claro que México nos guía para que Uruguay tenga una mujer presidenta", sentenció