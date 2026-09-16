El 'reto de las 48 horas' volvió a circular: ¿hay casos reales en Uruguay?

Según la descripción que circula sobre el reto, el participante obtiene mayor reconocimiento o “puntos” cuanto más repercusión genera su ausencia. Las búsquedas familiares, las alertas en redes sociales y las movilizaciones policiales serían parte de las supuestas reglas del desafío.

La circulación de este tipo de contenidos preocupa por las consecuencias que puede tener una ausencia no comunicada. Un menor que permanece fuera de su hogar sin la protección de sus adultos responsables puede quedar expuesto a accidentes, abusos u otras situaciones de riesgo.

Además, una desaparición que requiere una búsqueda moviliza a familiares, policías y servicios de emergencia, aunque no exista certeza de que se trate de un desafío viral.

¿Hay casos confirmados en Uruguay?

Hasta el momento, no se cuenta con reportes oficiales que confirmen casos de niños o adolescentes que hayan participado en este reto en Uruguay. Tampoco se ha acreditado que las ausencias de menores denunciadas en el país estén vinculadas formalmente con el desafío.

La alerta del Centro Bullying Salto advierte sobre la circulación del contenido, pero no presenta un caso concreto ocurrido en Uruguay como consecuencia del reto.

En Argentina, por su parte, se han difundido advertencias sobre desafíos similares en distintas provincias. La existencia de esas alertas regionales no permite afirmar que el fenómeno haya provocado desapariciones vinculadas en Uruguay.

Alerta por reto viral en Argentina.

Por eso, es importante distinguir entre la circulación de una propuesta viral y la confirmación de que un menor efectivamente haya participado en ella.

La Policía no espera 24 ni 48 horas

Ante la ausencia de un niño o adolescente, las familias no deben esperar que transcurran 24 o 48 horas para realizar una denuncia.

El llamado del Centro Bullying Salto es actuar inmediatamente ante una posible desaparición y comunicarse con el 911 o acudir a la seccional policial más cercana.

La información sobre redes sociales, amistades, lugares que frecuenta el menor y cualquier mensaje relacionado con su ausencia puede ser relevante para la búsqueda.

La recomendación de las autoridades y organizaciones que trabajan en prevención es tratar cada ausencia con seriedad, sin asumir de entrada que se trata de un juego o de una decisión voluntaria del adolescente.

Qué recomienda el Centro Bullying Salto

El comunicado difundido por la organización plantea que la prevención comienza con información, diálogo y acompañamiento. Entre sus recomendaciones se encuentran:

Conversar con los hijos sobre los riesgos de aceptar desafíos difundidos en redes y grupos digitales.

Conocer, acompañar y supervisar los espacios digitales en los que participan.

Generar un clima de confianza para que puedan contar si reciben una propuesta de este tipo.

Explicarles que nunca deben alejarse de su hogar ni dejar de comunicarse con su familia como parte de un desafío.

Actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo o desaparición.

El mensaje de la organización es que el desafío no debe interpretarse como una prueba de valentía o una competencia. La prioridad es evitar que niños y adolescentes queden expuestos a situaciones peligrosas por seguir una tendencia digital.

Qué hacer ante una ausencia

Si un niño o adolescente no aparece, la recomendación es comunicarse de inmediato con el 911 o acudir a la seccional policial más cercana. No hay que esperar 24 horas.

Ante una posible vulneración de derechos, también está disponible la Línea Azul del INAU, a través del 0800 5050 o el 5050.

El Centro Bullying Salto recuerda que hablar antes de que ocurra una situación de riesgo, escuchar sin juzgar y acompañar a los menores son herramientas de prevención.