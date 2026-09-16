Oddone se enojó con periodista Leo Sarro luego de que lo comparara con Modelo Arbeleche

Ante esta argumentación el periodista afirmó que el modelo económico del gobierno frenteamplista “parece el mismo que en la época de (la exministra Azucena) Arbeleche”, a lo que visiblemente molesto, el ministro se retiró. Sin embargo, antes de irse por completo Oddone lo llama a Sarro, mientras sus asesores tratan de disuadirlo. Al final de la grabación del periodista se puede escuchar al ministro decirle “lo que acabas de hacer es de mala fe, nosotros tenemos una relación”.

La discusión se da en el medio de un debate sobre las proyecciones de crecimiento económico, sobre las cuales se asientan las políticas del gobierno, en la medida que según la encuesta del Banco Central los actores económicos privados esperan un menor crecimiento que el que aspira a concretar el gobierno.

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