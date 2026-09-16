Oddone se enojó con periodista Leo Sarro luego de que lo comparara con Modelo Arbeleche

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores por la Rendición de Cuentas. Pero la visita a la sede del Poder Legislativo terminó de una manera inesperada.
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En ese marco, sobre el final de la rueda de prensa el periodista Leo Sarro consultó al ministro Gabriel Oddone sobre la insuficiencia de medidas para los trabajadores que cobran menos de 25 mil pesos. El ministro se molestó y opinó “que no es una pregunta para responder acá”.
La respuesta completa: “Leo, nosotros hemos hecho un conjunto de cosas el año pasado que van exactamente dirigidas a ese colectivo de personas. El salario real está creciendo, el ingreso de los hogares está creciendo, las jubilaciones mínimas están siendo ajustadas de manera verdadera y no como se hacía en el gobierno anterior, por tanto nosotros estamos fundamentalmente atendiendo a la población de menores ingresos, ese es nuestro principal desvelo. Y por supuesto que tenemos que esforzarnos más”.
Ante esta argumentación el periodista afirmó que el modelo económico del gobierno frenteamplista “parece el mismo que en la época de (la exministra Azucena) Arbeleche”, a lo que visiblemente molesto, el ministro se retiró. Sin embargo, antes de irse por completo Oddone lo llama a Sarro, mientras sus asesores tratan de disuadirlo. Al final de la grabación del periodista se puede escuchar al ministro decirle “lo que acabas de hacer es de mala fe, nosotros tenemos una relación”.
La discusión se da en el medio de un debate sobre las proyecciones de crecimiento económico, sobre las cuales se asientan las políticas del gobierno, en la medida que según la encuesta del Banco Central los actores económicos privados esperan un menor crecimiento que el que aspira a concretar el gobierno.