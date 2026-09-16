Imputaron por intento de femicidio al agresor detenido en la Facultad de Medicina

Primero al Vilardebó y luego a prisión

La Justicia dispuso una medida cautelar de 180 días de prisión efectiva. No obstante, los primeros 30 días deberá permanecer internado en el hospital Vilardebó, siguiendo la recomendación de los peritos psiquiatras forenses.

Consultado sobre la imputabilidad del joven, Pacheco señaló que es capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos, aunque presenta algunas dificultades que podrían requerir una nueva evaluación.

“Es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos aunque presenta algunas dificultades que seguramente ameritarán una pericia ampliatoria”, explicó el fiscal.

El análisis de su estado psicológico y psiquiátrico será, por tanto, uno de los elementos que continuará siendo evaluado durante el proceso judicial.

Una pena mínima de cinco años por la tentativa

El delito de femicidio tiene una pena mínima de 15 años de prisión. Al tratarse de un delito en grado de tentativa, la pena mínima se reduce a la tercera parte, por lo que en este caso parte de cinco años de prisión, según explicó el fiscal.

La imputación implica que la Fiscalía considera que el ataque no fue simplemente una agresión, sino un intento de quitarle la vida a la joven en un contexto comprendido por la figura penal del femicidio.

La víctima continúa en recuperación

Mientras el proceso judicial avanza, la joven atacada continúa recuperándose de las heridas sufridas.

El director de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Montevideo, Richard Gutiérrez, informó que permanece con internación domiciliaria, recibe tratamientos médicos por las lesiones y atraviesa además un fuerte impacto emocional.

Según explicó, la joven recibe también atención psiquiátrica como consecuencia de la situación vivida.