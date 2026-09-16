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Política BRICS | integración |

Integración

Cuba explora integración a los Brics y busca fortalecer sus vínculos de cooperación

Cuba evalúa sumarse a los BRICS y ofrece garantías jurídicas al capital extranjero durante la cumbre en India.

Cuba y los Brics

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En el marco de la Cumbre Empresarial Económica Unida BRICS 2026 celebrada en la capital de India, el gobierno de Cuba manifestó formalmente su disposición de avanzar hacia un eventual ingreso como miembro pleno del bloque. Durante su intervención, el representante oficial Carlos Luis Jorge Méndez destacó el rol del grupo geopolítico en la consolidación de la multipolaridad y ofreció la experiencia de la isla en materia de integración y cooperación entre los países del Sur Global.

El diplomático señaló que, si bien la inclusión plena podría no concretarse de manera inmediata, La Habana proyecta una estrategia de acercamiento progresivo mediante el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con cada uno de los Estados miembros. En ese sentido, subrayó que la incorporación representaría un paso favorable tanto para la nación caribeña como para la dinámica comercial de la organización.

Cuba y los Brics

La postura de Cuba se alinea con las transformaciones de su modelo económico interno, orientado a estructurar un entorno más atractivo y competitivo para la inversión privada y extranjera. Como respuesta al cerco económico y las presiones financieras ejercidas por Estados Unidos, el Ejecutivo cubano abrió sectores antes restringidos al capital externo y anunció garantías jurídicas que incluyen la libre repatriación de beneficios sin cargos, protección contra expropiaciones, beneficios fiscales y la opción de resolver diferendos mediante arbitraje internacional.

Asimismo, La Habana respaldó expresamente las iniciativas del bloque orientadas a reconfigurar la arquitectura financiera global, destacando la transición hacia el uso de monedas nacionales en el intercambio comercial bilateral. Según el representante cubano, el país mantiene conversaciones activas con las naciones integrantes para participar en este esquema transaccional alternativo, al que calificó de estratégico para el equilibrio económico internacional.

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