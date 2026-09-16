Cuba explora integración a los Brics y busca fortalecer sus vínculos de cooperación

En el marco de la Cumbre Empresarial Económica Unida BRICS 2026 celebrada en la capital de India, el gobierno de Cuba manifestó formalmente su disposición de avanzar hacia un eventual ingreso como miembro pleno del bloque. Durante su intervención, el representante oficial Carlos Luis Jorge Méndez destacó el rol del grupo geopolítico en la consolidación de la multipolaridad y ofreció la experiencia de la isla en materia de integración y cooperación entre los países del Sur Global.