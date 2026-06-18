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Política homicidios | Negro | trimestre

Seguridad

Negro informó que los homicidios y heridos de bala aumentaron en el segundo trimestre

Si bien la tendencia general de los delitos continúa en descenso, el ministro adelantó que el primer semestre de 2026 cerrará con una “leve suba” de homicidios.

Ministro del Interior, Carlos Negro, anunció suba de homicidios.

Ministro del Interior, Carlos Negro, anunció suba de homicidios.

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Por Redacción Caras y Caretas

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este miércoles que el primer semestre de 2026 cerrará con una “leve suba” de los homicidios y heridos de bala respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, el jerarca informó que la tendencia general de los delitos continúa siendo descendente.

Podemos evaluar a esta altura que, en materia de homicidios y heridos de arma de fuego, va a haber una leve suba con respecto al año anterior. Y también podemos decir que, en el total de los delitos, la tendencia va a seguir siendo a la baja”, sostuvo.

Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado que arrojó una baja en prácticamente la totalidad de los delitos. El segundo trimestre del año no tiene datos tan favorables como los del primero, lo que va a ocasionar un cambio en el semestre de lo que se venía dando en el trimestre”, explicó Negro en el Parlamento.

Cambios en la cúpula de la Policía

Acerca de los recientes cambios en la Jefatura de Policía de Montevideo y en la Guardia Republicana, Negro explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública prevé una "evaluación y monitoreo permanente" de las medidas adoptadas, por lo que los ajustes forman parte de una "revisión continua" de la estrategia de seguridad pública.

Estamos monitoreando muy de cerca la realidad criminal del país. De acuerdo a esa evaluación se van ajustando detalles, operativos e incluso algunos cambios. Entendíamos que teníamos que hacer algún cambio”, argumentó.

En ese sentido, el secretario de Estado adelantó que las modificaciones dentro de la estructura policial continuarán en función de las necesidades de gestión de las nuevas autoridades designadas.

Los nuevos jerarcas que asumen quieren conformar sus equipos con gente que entienden que tiene que participar de esos grupos. Por lo tanto, cambios van a seguir habiendo”, manifestó Negro en la comisión.

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