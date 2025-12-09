Negro: "Mejores resultados que el gobierno anterior" y le apunta al dinero del crimen

"Mejores resultados que en el período anterior"

El ministro del Interior, defendió su gestión al frente de la cartera y enfatizó que se obtuvieron logros importantes. “Desde el 1º de marzo decidimos convocar a todas las direcciones y unidades policiales del Ministerio e hicimos una presentación y dimos los lineamientos que iba a tener la administración en materia de seguridad”, dijo Negro, y en esa instancia se les transmitió qué pretendía el gobierno “en materia de estrategia policial, de investigación y de dirección de seguridad”.

El ministro agregó que, “a partir de esos lineamientos, se salió a la cancha a trabajar y estamos demostrando, sobre finales de año, que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior en nada más que nueve meses”.

Plan Nacional de Seguridad

En los encuentros participaron aproximadamente 79 instituciones, entre las que se destacó la presencia de 28 agencias del Estado, 23 empresas y sindicatos, 15 organizaciones de la sociedad civil, ocho universidades y think tanks y cinco partidos políticos. Los problemas prioritarios que se identificaron fueron cinco: homicidios, violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes, armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos.

Por otra parte, se presentaron 92 propuestas en total: 23 estuvieron vinculadas al eje de violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes, 21 al sistema de justicia criminal, 15 al sistema de prevención del delito y la violencia y 12 al narcotráfico. Por último, 21 de las propuestas estuvieron orientadas a los homicidios, las armas de fuego y municiones y al ciberdelito y los fraudes informáticos.