Las competencias del nuevo ministerio

El nuevo ministerio asumirá las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría contra el Lavado de Activos. Además, las Fiscalías de Gobierno, la Dirección General de Registros, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Dirección Nacional de Registro de Estado Civil y la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC.

Al Ministerio de Justicia le compete formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas públicas vinculadas al acceso de la justicia, la promoción y protección de los derechos humanos, la eliminación de la discriminación, la seguridad jurídica y la gestión registral, la política nacional en materia de drogas y la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.

También, corresponde al Ministerio de Justicia apoyar, gestionar, coordinar y colaborar en la defensa del Estado en litigios estratégicos nacionales e internacionales. Además, deberá relevar y gestionar el Registro Único de Arbitrajes, Juicios del Estado y Litigios Estratégicos.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Reinserción (INR), la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y el Diario Oficial (IMPO) se comunicarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.

El proyecto prevé una dotación máximo de 115 pases en comisión para conformar el cuadro de funcionarios del nuevo ministerio.