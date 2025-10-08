Nuevo Comisionado Parlamentario: anuncian convocatoria para ocupar el cargo que dejó Petit

Dando cumplimiento a la Ley 17.684, que es la normativa que crea esta figura, se convoca a la población a presentar las propuestas para Comisionado Parlamentario. Los miembros de la Comisión decidieron darle la máxima difusión a este llamado, siendo su idea "poder reforzar la publicidad de esta convocatoria con esta instancia de conferencia de prensa".

Plazos, requisitos y proceso de postulación

El llamado a la recepción de diferentes propuestas estará abierto a partir del día de mañana, y el plazo para recibir las postulaciones vence el día 7 de noviembre. La persona que se dedique a esta tarea debe hacer un seguimiento y auditar "cómo funciona el sistema penitenciario, que es más que las cárceles, porque también en Uruguay están las medidas alternativas a la privación de la libertad".

Díaz detalló los requisitos establecidos por la ley, rectificando que la edad mínima para postularse es de 35 años. El candidato debe presentar su currículum y nota de postulación personalmente , adjuntando una hoja de vida para comprobar "la trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos".

El postulante debe tener una trayectoria en materia de lo que es encierro y derechos humanos , y la experiencia acumulada en temas de encierro y sistema penitenciario "va a ser claramente muy valorada". Las postulaciones serán recibidas en la Secretaría de la Asamblea General todos los días hábiles de las 11:00 a las 17:00 horas, y la información también se podrá consultar en la página web del Poder Legislativo.

Definición y designación Final

El Senador Carlos Camy recordó que la Comisión Especial está integrada por representantes de todos los partidos políticos, destacando que esta acción se enmarca en "la mejor tradición del país".

El proceso de designación comienza con este plazo para la sociedad civil, sumándose a la fase que ya culminó, donde cada senador y diputado del país pudo sugerir un nombre a ser considerado por la Comisión. Habiendo finalizado todos los plazos, la Comisión Especial tiene un período de 30 días establecido en la misma ley para definir la mejor candidatura.

Las entrevistas a los postulantes se realizarán "probablemente a partir de la semana previa al ingreso al presupuesto a la Cámara de Senadores", adelantó Díaz. En esta instancia, se les pedirá que hagan una presentación de su plan y perspectiva de trabajo. Finalmente, la Comisión sugiere el nombre , y la Asamblea General es quien designa al Comisionado, requiriendo para ello una mayoría calificada.

“Estamos convocando esta conferencia de prensa en una instancia que es muy importante para nuestro país, que es la designación de un nuevo Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario,” afirmó la legisladora frenteamplista.